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Flag coming down
Video Credit: WAPT - Duration: 01:19s - Published
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CAPITOL BUILDING.IS NO LONGER FLYING OVER THECAPITOL BUILDING.YESTERDAY -- IT WAS PULLED DOWN.THIS IS VIDEO OUR EAGLE EYE 16CAPTURED-- IT IS OF THE MOMENT OF ITBEING TAKEN DOWN.ON SATURDAY, BOTH CHAMBERS OFTHREPUBLICAN-LED STATE CONGRESSVOTEDBEGIN THE PROCESS OF CHANGINGTHE FLAG.MISSISSIPPI IS THE LAST STATE INTHE US TOFEATURE THE EMBLEM ON ITS FLAG.GOOD MORNING.IT'S 8 A-M AND THANK YOU FORWAKING UPWITH US.I'M MARCUS HUNTER.LET'S TAKE A LIVE LOOK FROM OURCAPITAL TOWERS SKYCAM WHERE YOUCAN SEE THE FLAGIS STILL NOT FLYING OVER THECAPITOL BUILDING.TODAY -- LAWMAKERS ARE EXPECTEDTORETURN TO THE CAPITAL TOCONTINDISCUSSING ABOUT CHANGING THEFLAG.WE'LL GET TO ALL THAT IN JUST AMINUTE.LET'S TURN THINGS OVER TOMETEOROLOGIST CHRISTANA KAY WHJOINS US NOW WITH WEATHER FIRST GOOD SUNDAY MORNING.



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