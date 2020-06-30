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COVID-19 cases in Nevada | June 30
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:36s - Published
COVID-19 cases in Nevada | June 30

COVID-19 cases in Nevada | June 30

The recent COVID-19 spike is causing places to once again close their doors.

There are now more than 17,000 cases here in Nevada.

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THOUSAND COVID-19 CASES INNEVADA.THATS UP MORE THAN 9 THOUSANDFROM THIS TIME LAST MONTH.THE GOLDEN TIKI BAR WILL BECLOSED FOR THE NEXT FEW DAYSAFTER MANAGERS SAY SOMEONE WHOVISITED THE BAR TESTED POSITIVEFOR COVID-19.ALL EMPLOYEES THERE WILL BETESTED BEFORE RETURNING TOWORK.AND (A-VEE) AVI RESORT ANDCASINO IN LAUGHLIN - WILL BECLOSED TEMPORARILY - AFTER SOMEOF ITS EMPLOYEES TESTEDPOSITIVE FOR COVID-19.IT'S 4TH OF JULY FIREWORKS SHOWHAS ALSO BEEN CANCELED - BUTTHE CASINO IS STILL SET TOREOPEN JULY 10TH.THIS MORING -- THE WORLD-HEALTHORGANIZAT




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