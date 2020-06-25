Minor League baseball canceled; what's next for the Timber Rattlers?

BASEBALL SEASONHAS OFFICIALLY BEENCANCELED BECAUSEOF THE COVID-19PANDEMIC...SPORTS DIRECTORBRANDON KINNARD ISLIVE WITH MORE ONWHAT THIS MEANSFOR THE TIMBERRATTLERS...THIS IS A BLOW THATCOULD CAUSESIGNIFICANT CHANGETO THE STRUCTUREOF PROFESSIONALBASEBALL...THE EXPECTATIONIS... THE LOSS OF AFULL SEASON COULDFORCE SEVERALMINOR LEAGUETEAMS TO FOLD...BUT THE TIMBERRATTLERS SAY... THEYEXPECT TO GET OUTOF THIS IN GOODSHAPE...TEAM PRESIDENTROB ZERJAV TOLD MELAST MONTH...THE TEAM WOULDLOSE ABOUT 90PERCENT OF ITSEXPECTED REVENUE...BUT AT THAT TIMESAID - HE'SCONFIDENT THEY'LLSURVIVE TO THE 20-21SEASON...ZERJAV WILL HOLD ANEWS CONFERENCETOMORROW...TONIGHT, HE SAYS INA STATEMENT,QUOTE...ALTHOUGH WE AREDISAPPOINTED WITHTODAY'S NEWS... WEUNDERSTAND THERESEASONING...AND LOOKFORWARD TOBRINGING BACKTIMBER RATTLERSBASEBALL IN 20-21...WE WILL DO OURBEST TO DEVELOPSOME ADDITIONALWAYS TO UTILIZE THEBALLPARK THISSUMMER...AND LOOKFORWARD TOWELCOMING FANSOUT IN NEW ANDCREATIVE WAYS...ONE OF THOSEIDEAS... REVOLESAROUND THEBREWERS - SO-CALLED "TAXI SQUAD..THAT'S A GROUP OF30 TOP BREWERSPROSPECTS... WHOWILL PRACTICE ATFOX CITIES STADIUMTHIS SUMMER...THAT WILLBASICALLY SERVE ASTHE BREWERS"TRIPLE A" TEAM THISSUMMER...THEY WON'T PLAYANY GAMES BUT THET-RATS SAY THEY ARELOOKING AT SELLINGTICKETS TO ALLOWFANS TO WATCHTHOSE WORKOUTS...JON...SO HOW ABOUT THEFALL SCHOOLSPORTS?