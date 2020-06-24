Financial Focus for June 30

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DOW UP ABOUT 1 PERCENT.NASDAQ UP NEARLY 2 PERCENT.SP500 UP 1 AND A HALF PERCENT.AND GAMING...BOYD GAMING UP ABOUT 2PERCENT.CAESARS ENTERTAINMENT UP HALF APERCENT.MGM RESORTS DOWN SLIGHTLY.LAS VEGAS SANDS UP 2 PERCENT.WYNN RESORTS UP SLIGHTLY.RED ROCK RESORTS UP 1 PERCENT.IN TONIGHT'S "FINANCIAIAIAFOCUS"...MILLIONS OF TAXPAYERS ARE STILLWAITING FOR THEIR 20-19 INCOMETAX RETURNS.IN A REPORT TO CONGRESS...A NATIONAL TAXPAYER ADVOCATESAID...THE I-R-S HAD A BACKLOG OF MORETHAN.....-4- MILLION RETURNS...WILL WAIT LONGER.....THAN OTHER TAXPAYERS.FORD IS LAUNCHING A BUY BACKPROGRAM TO EASE ANXIETY.THE "FORD PROMISE" PROGRAM LETSPEOPLE RETURN THEIR CAR IF THEYLOSE THEIR JOB, DUE TO THEPANDEMIC.IT COVERS 2019 TO 2021 MODELS..INCLUDING NEW AND USED CARS.AS WELL AS LEASED AND FINANCEDVEHICLES.THE PROGRAM RUNS THROUGH THEEND OF SEPTEMBER.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..
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