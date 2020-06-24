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Financial Focus for June 30
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:10s - Published
Financial Focus for June 30

Financial Focus for June 30

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

Millions of taxpayers are awaiting their tax returns as the IRS is dealing with a backlog of tax returns.

Ford is launching the Ford Buy-Back Program to assist customers who have lost their jobs due to the COVID-101 pandemic.

Financial Focus is sponsored by Clark County Credit Union.

Watch it weekdays on 13 Action News.

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DOW UP ABOUT 1 PERCENT.NASDAQ UP NEARLY 2 PERCENT.SP500 UP 1 AND A HALF PERCENT.AND GAMING...BOYD GAMING UP ABOUT 2PERCENT.CAESARS ENTERTAINMENT UP HALF APERCENT.MGM RESORTS DOWN SLIGHTLY.LAS VEGAS SANDS UP 2 PERCENT.WYNN RESORTS UP SLIGHTLY.RED ROCK RESORTS UP 1 PERCENT.IN TONIGHT'S "FINANCIAIAIAFOCUS"...MILLIONS OF TAXPAYERS ARE STILLWAITING FOR THEIR 20-19 INCOMETAX RETURNS.IN A REPORT TO CONGRESS...A NATIONAL TAXPAYER ADVOCATESAID...THE I-R-S HAD A BACKLOG OF MORETHAN.....-4- MILLION RETURNS...WILL WAIT LONGER.....THAN OTHER TAXPAYERS.FORD IS LAUNCHING A BUY BACKPROGRAM TO EASE ANXIETY.THE "FORD PROMISE" PROGRAM LETSPEOPLE RETURN THEIR CAR IF THEYLOSE THEIR JOB, DUE TO THEPANDEMIC.IT COVERS 2019 TO 2021 MODELS..INCLUDING NEW AND USED CARS.AS WELL AS LEASED AND FINANCEDVEHICLES.THE PROGRAM RUNS THROUGH THEEND OF SEPTEMBER.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..





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