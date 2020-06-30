Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Cape Coral leaders to discuss face masks policy
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:33s - Published
Cape Coral leaders to discuss face masks policy

Cape Coral leaders to discuss face masks policy

Cape Coral City leaders are meeting to discuss the possibility of making masks mandatory for residents to wear.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

PARKING STICKERS ONLY... INNAPLES... SANDRA RODRIGUEZ...FOX 4 IN YOUR CORNER...MASKS COULD BE REQUIRED IN CAPECORAL.

CITY LEADERS WILL HOLD ANEMERGENCY MEETING THIS WEEK, TOTALK ABOUT AN ORDINANCE,REQUIRING PEOPLE TO WEAR A FACECOVERING.THEY WILL ALSO DISCUSSENFORCEMENT AND POSSIBLEPENALTIES FOR VIOLATORS.WE ASKED PEOPLE AT THE YACHTCLUB WHAT THEY THOUGHT ABOUT APOSSIBLE MASK MANDATE."you should be wearing...owearing masks"THE MEETING IS ON THURSDAY





Tweets about this


Related videos from verified sources

Mask requirements may be a thing in Cape Coral [Video]

Mask requirements may be a thing in Cape Coral

Cape Coral leaders are going to meet today to discuss the possibility of making masks mandatory.

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:26Published
City of Sanibel to discuss mask mandate [Video]

City of Sanibel to discuss mask mandate

The City of Sanibel is going to discuss weather or not to mandate masks on the island.

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:19Published
Collier County set to discuss potential 4th of July beach closures Tuesday [Video]

Collier County set to discuss potential 4th of July beach closures Tuesday

Leaders in Collier County said beach closures in Miami and Broward will weigh heavily into their decision to close or keep beaches open over the holiday weekend. But Commissioner Brian Hamman has a..

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 01:23Published