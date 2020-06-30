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Chad Daybell faces new charges of conspiracy to conceal evidence
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:35s - Published
Chad Daybell faces new charges of conspiracy to conceal evidence

Chad Daybell faces new charges of conspiracy to conceal evidence

Chad Daybell is now facing a total of four felony charges after two new counts of conspiracy to conceal evidence were added Tuesday.

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PARENTS OF TWOCHILDREN...RECENTLY FOUNDDEAD... IN EASTERNIDAHO.THEIR STEP-FATHER-- CHAD DAYBELL --FACES A TOTAL OFFOUR FELONYCHARGES.THAT INCLUDES TWONEW COUNTS OFCONSPIRACY TOCONCEAL EVIDENCE.AND TWO PREVIOUSCOUNTS OFEVIDENCEDESTRUCTION ORCONCEALMENT.THE CHILDREN'SMOTHER -- LORIVALLOW -- IS ALSOFACING CHARGES ONTWO COUNTS OFCONSPIRACY TOCONCEAL EVIDENCE.AS WE REPORTED...REXBURG POLICEDISCOVERED THEREMAINS OFVALLOW'S CHILDREN-- J.J.VALLOW ANDTYLEE RYAN --BURIED IN CHADDAYBELL'S BACKYARDON JUNE 9TH.VALLOW WAS INCOURT TUESDAY..WHILE DAYBELL ISEXPECTED TO BEARRAIGNED THISAFTERNOON.





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Credit: ABC15 Arizona     Duration: 00:41Published