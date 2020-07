Il Principe Harry ha ricordato sua madre Lady Diana in un video messaggio inviato proprio per il premio istituito in onore del genitore scomparso nel 1997 e ha spiegato che oggi sua mamma lotterebbe al fianco del movimento Black Lives Matter.



Related videos from verified sources Príncipe Harry afirma que Lady Di seria grande aliada na luta contra racismo



O duque, de 35 anos, falou em memória de sua falecida mãe em meio aos protestos do Black Lives Matter, garantindo que a princesa estaria aliada à causa se ainda estivesse viva Credit: Bang Media Duration: 00:36 Published 1 hour ago End institutional racism, says Prince Harry



Britain's Prince Harry apologized for society's "endemic" racism during a virtual ceremony for the memorial award named after his mother, Diana, Princess of Wales. Credit: Reuters Studio Duration: 00:44 Published 2 hours ago Prince Harry: Princess Diana would be fighting to end racism



Prince Harry has claimed his mother, the late Princess Diana, would be "fighting" alongside people of colour to end "institutional racism". Credit: Bang Media Duration: 00:40 Published 14 hours ago