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Monday deadline for voter registration for primary election
Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 02:06s - Published
Monday deadline for voter registration for primary election
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IN NOVEMBER.

NEXT MONTH'SPRIMARY COULD DECIDE A LOT OFRACES WHERE THERE'S NO PARTYVS PARTY OPPOSITION IN THEGENERAL ELECTION.

KGUN9 ONYOUR SIDE'S CRAIG SMITH HASADVICE FROM THE PIMA COUNTYRECORDER ON HOW TO MAKE SUREYOUR PRIMARY VOTE COUNTS.

DROPL3 FROM :48 TO 1:05:18 CRAIG: TIME'S RUNNING OUTIF YOU WANT TO CHOOSE YOURPARTY'S CANDIDATE FOR A WIDERANGE OF RACES IN THE NOVEMBERELECTION.

THAT ELECTION ISMONTHS AWAY BUT THE PRIMARY ISAUGUST 4TH.

AND IF YOU WANT TOVOTE IN THAT ONE YOU ONLY HAVEUNTIL MONDAY TO REGISTER TOVOTE.

:36 RUNS:18 PIMA COUNTYRECORD F.

ANN RODRIGUEZ SAYSHER OFFICE HAS MADE IT EASY TOREGISTER BY THE MONDAYDEADLINE WITH EASY OPTIONSON-LINE THROUGH SERVICEARIZONA, OR THE RECORDER'SWEBSITE---OR IN PERSON.

4:07ON MONDAY, THE DOWNTOWNRECORDERS OFFICE IN THE EASTSIDE OPPOSITE BROADWAY ANDKOLB WE'RE GOING TO BE OPENTILL 7PM SO PEOPLE WANT TODROP THEM OFF AND COME IN, ORWE'LL HAVE OUR PHONE LINESALSO OPEN TO HELP CITIZENS OUTTHERE.

4:22 RUNS:15 MONDAY ISTHE PRIMARY DEADLINE---REGISTRATION FOR THE GENERALELECTION ENDS IN EARLYOCTOBER.

TO HELP ENCOURAGEVOTING AND MAINTAIN VIRUSPROTECTION, GOVERNOR DOUGDUCEY AND SECRETARY OF STATEKATIE HOBBS HAVE PUT NINEMILLION DOLLARS TOWARDS MOREVOTE BY MAIL EFFORTS, MORESECURE BALLOT DROP OFF SITES,MORE POLL WORKERS AND MOREANTI VIRUS PROTECTION LIKEGLOVES, MASKS, AND HANDSANITIZER.

RODRIGUEZ SAYS PIMACOUNTY'S SHARE WILL BE ABOUT660 THOUSAND DOLLARS.

IF YOUASKED FOR A MAIL PRIMARYBALLOT, THEY WILL START GOINGOUT THE MIDDLE OF NEXT WEEK.THE ENVELOPE IS BRIGHT GREENTO MAKE IT EASIER TO SPOT.THERE'S A PLACE TO SIGN WHEREYOU SWEAR THAT'S REALLY YOURVOTE AND A BLANK FOR A PHONENUMBER TO HELP VERIFY ASIGNATURE THAT DOES NOT SEEMTO MATCH WHAT'S ON FILE.

16:40WE'RE NOT PUTTING THE PHONENUMBER IN OUR DATABASE YOU'LLBE GETTING TEXTS FROM ACANDIDATE OR POLITICAL GROUPS,IT'S JUST SO WE CAN CONTACTYOU IF WE HAVE A PROBLEM WITHIT." 16:51 RUNS: 11 RODRIGUEZSAYS HER WEBSITE LETS YOUTRACK YOUR BALLOT SO YOU CANHAVE CONFIDENCE IT WASCOUNTED.

CRAIG SMITH, KGUN9 ONYOUR SIDETHE COVID-19 PANDEMIC HAS




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liberalgoddess RT @KingDareDK: Arizona's voter registration deadline is this Monday, July 6th, 2020! Use this link to check your registration status & reg… 45 minutes ago

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David King Arizona's voter registration deadline is this Monday, July 6th, 2020! Use this link to check your registration stat… https://t.co/Vq5f81RgLk 45 minutes ago

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Candy Baron RT @RealPimaGOP: East side opportunity to get your voter registration up to date before Monday's deadline. #LeadRight Republicans. #VoteRED… 16 hours ago

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Alvin Daniels RT @nerdsvote: #TEXAS !! The voter registration deadline for the runoff in July is Monday!! REGISTER NOW: https://t.co/4mouwdAsXO #ner… 18 hours ago

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Resilient Arizona RT @maricopacounty: What better way to get ready for the 4th of July than by making sure you're ready to vote? The voter registration deadl… 23 hours ago

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