Summerlin Patriotic Parade going virtual in 2020

PARADE IS VIRTUAL!
TODAY...WE GOT TO CHECK OUT SOME OF THEFLOATS..BALOONS..
AND DECORATIONS....YOU'LL BE ABLE TO SEE FROMHOME."PART OF GOAL WAS TO CREATE THESAME CONNECTION THAT WE HAVETHROUGH OUT EVERY EXPERIENCE,EVERY IDEA THAT WE HAD, ANYSEGMENT.WE WANTED TO MAKE SURE THE SAMEENERGY WAS STILL THERE."FORMER LAS VEGAS RESIDENT..JIMMY KIMMEL..GOLDEN KNIGHTS DEFENSEMEN NATESCHMIDT AND ALEC MARTINEZ..AND...LAS VEGAS ACES....A'JA WILSON ARE JUST SOME OFTHE CELEBRITIES STOPPING BY...DURING THE LIVESTREAM.THE PARADE STARTS AT 9 A-M ONSATURDAY.WE HAVE A FULL LIST....OF -4-TH OF JULY EVENTS...JUST GO TO....K-T-N-V DOT COM.