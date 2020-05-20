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Summerlin Patriotic Parade going virtual in 2020
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:50s - Published
Summerlin Patriotic Parade going virtual in 2020

Summerlin Patriotic Parade going virtual in 2020

In response to the COVID-19 pandemic, the annual Summerlin Patriotic Parade is going virtual this year.

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PARADE IS VIRTUAL!

TODAY...WE GOT TO CHECK OUT SOME OF THEFLOATS..BALOONS..

AND DECORATIONS....YOU'LL BE ABLE TO SEE FROMHOME."PART OF GOAL WAS TO CREATE THESAME CONNECTION THAT WE HAVETHROUGH OUT EVERY EXPERIENCE,EVERY IDEA THAT WE HAD, ANYSEGMENT.WE WANTED TO MAKE SURE THE SAMEENERGY WAS STILL THERE."FORMER LAS VEGAS RESIDENT..JIMMY KIMMEL..GOLDEN KNIGHTS DEFENSEMEN NATESCHMIDT AND ALEC MARTINEZ..AND...LAS VEGAS ACES....A'JA WILSON ARE JUST SOME OFTHE CELEBRITIES STOPPING BY...DURING THE LIVESTREAM.THE PARADE STARTS AT 9 A-M ONSATURDAY.WE HAVE A FULL LIST....OF -4-TH OF JULY EVENTS...JUST GO TO....K-T-N-V DOT COM.





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