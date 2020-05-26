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Atlantic City casinos reopen, taking precautions
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:50s - Published
Atlantic City casinos reopen, taking precautions

Atlantic City casinos reopen, taking precautions

Atlantic City in New Jersey is getting its game back on.

They're hoping to avoid the spike in coronavirus cases like we have seen here in Las Vegas since casinos reopened.

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NEW JERSEY IS ALLOWING THECOASTAL CITY TO REOPEN ITSCASINOS AFTER CLOSING THEM FORMORE THAN THREE MONTHS.THEY'RE HOPING TO AVOID THESPIKE IN CORONAVIRUS CASES LIKEWE HAVE SEEN HERE IN LAS VEGASSINCECASINOS REOPENED.EATING, DRINKING...AND SMOKING INSIDE THE CASINOSIS BANNED.BUT ONE CASINO EXECUTIVE SAYSTHAT SHOULDN'T STOP PEOPLE FROMENJOYING THEMSELVES."BUT YOU KNOW, THE FACILITY IS4 MILLION SQUARE FEET, SO WEHAVE TREMENDOUS OUTDOOR DININGOPPORTUNITIES.WE'VE OBVIOUSLY BROUGHT TENTS,WE'VE BROUGHT IN A LOT OFADDITIONAL AMENITIES TO TRY TOSUBSTITUTE FOR THE INABILITY TOOFFER INDOOR DINING."CASINOS IN ATLANTIC CITY AREONLY ALLOWED TO FILL UP TO 25PERCENT CAPACITY...AND ALL GAMBLERS MUST WEARMASKS, JUST LIKE HERE INNEVADA.STILL AHEAD -- THE FACE OFSUMMER LOOKING A





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Michael Karas RT @Chris_Maag: Why do people risk COVID-19 infection just to gamble? Dread, sadness, and the guarantee that Atlantic City casinos offer we… 11 minutes ago

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Sweet Lou Monaco RT @BergenBrennan: 3 more Atlantic City casinos reopen today. So stop 6 on my 2-day tour is Bally’s, which is close to “Cone of Silence” mo… 16 minutes ago

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John Brennan 3 more Atlantic City casinos reopen today. So stop 6 on my 2-day tour is Bally’s, which is close to “Cone of Silenc… https://t.co/ONErWi1V9l 21 minutes ago

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Press of AC After almost four months, several of Atlantic City’s shuttered casinos, closed to mitigate the spread of COVID-19,… https://t.co/JH9JnC4kGC 41 minutes ago

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Overnundergirl RT @BillKrackman: Omg!! Atlantic City!! Some of these restrictions are starting to look like one of those miniature golf holes where you h… 1 hour ago

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Norm Levy ATLANTIC CITY CASINOS TO REOPEN- WITH NO SMOKING, NO DRINKING AND NO EATING - AP Add masks and distancing and the… https://t.co/dQChqojDgu 1 hour ago

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Willy Allison RT @VictorRocha1: I think it's pretty well established that Las Vegas botched the rollout. How did this happen? Was it profit over health?… 1 hour ago

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NJTV News Five Atlantic City casinos reopen with no food, drinks or smoking. @FlanaganNJTV reports. https://t.co/h5pdTKfyI9 |… https://t.co/P84gt5nOrv 1 hour ago


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