Nick Cordero verstarb im Alter von 41 Jahren an den Folgen von Covid-19 Video Credit: Bang Media - Duration: 01:01s - Published 56 seconds ago Nick Cordero verstarb im Alter von 41 Jahren an den Folgen von Covid-19 Der Darsteller ist an den Folgen von Covid-19 verstorben. Der Schauspieler verstarb am Sonntag (05. Juli), nachdem er gegen das Coronavirus gekämpft hatte. 0

