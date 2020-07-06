New COVID-19 guidelines introduced for Kansas high school athletes

RECOVER FROM COVID-19 AT HOME.THE KANSAS HIGH SCHOOL SPORTSASSOCIATION HAS NEW GUIDELINESFOR COACHES STUDENT ATHLETES ANDSCHOOLS TO FOLLOW WHEN IT COMESTO SUMMER WORKOUTS PLAYERS ANDCOACHES ARE INSTRUCTED TOGOVERNOR KELLY’S EXECUTIVE ORDERAND WHERE ASPHALT PARTICIPATINGIN ACTIVITIES AND THEIR AROUNDOTHERS AND UNABLE TO MAINTAINSIX FEET OF SEPARATION / CDCGUIDELINES INDIVIDUALS WHO TAKEPART IN HIGH INTENSITYACTIVITIES, LIKE RUNNING MAY NOTBE ABLE TO WEAR A MASK IF ITCAUSES DIFFICULTY BREATHING ANDMASS SHOULD NOT BE WORN DURINGACTIVITIES THAT CAUSE THE MASSTO BECOME WHEN THE CHAOS HSA ISENCOURAGING COACHES TO CONSIDERALTERNATIVE ACTIVITIES IF SOCIALDISTANCING CAN’T BE MAINTAINEDIN THE ABSENCE OF WEARING A MASKCOACHES TRAINING STA AND NOTWORK OUT PARTICIPANT SHOULD WEARA MASK.AT ALL TIMES.WELL THE MISSOURI THE MISERYSTATE HIGH SCHOOL ACTIVITIESASSOCIATION HAS NOTHING ON ITSWEBSITE REGARDING MASS OR SOCIALDISTANCING.WE DID GO TO NORTH KANSAS CITYLAST WEEK AS THEY START AFOOTBALL PRACTICES AND SAWPLAYERS WORE MASKS.THEY KEPT THEIR DISTANCE WHENTHEY COULD CHECK TEMPE