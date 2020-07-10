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State of emergency in Utah
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:38s - Published
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State of emergency in Utah after protests follow a police shooting in Salt Lake City.

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AFTER PROTESTERS CAUSED DAMAGEIN SALT LAKE CITY.THE CIVIL UNREST CAME AFTER THEDISTRICT ATTORNEY RULED THATTHE POLICE KILLING OF BERNARDOPALACIOS- CARBAJAL WAS LEGALLYJUSTIFIED.PROTESTERS CHANTED "NO JUSTICE,NO PEACE" AND SCUFFLED WITHPOLICE OFFICERS.THE SALT LAKE COUNTY DISTRICTATTORNEY'S OFFICE WASVANDALIZED AND AT LEAST ONEOFFICER WAS INJURED AND TAKENTO THE HOSPITAL.SALT LAKE CITY POLICE ACTUALLYREPORTED THAT THE DEMONSTRATORSWERE USING PEPPER SPRAY AGAINSTTHEM.THE GOVERNOR'S OFFICE SAYS THESTATE OF EMERGENCY WILL REMAININ EFFECT UNTIL MIDNIGHT ONMONDAY, JULY 13TH.SOME PEOPLE ARE CALLING FOR ABOYCOTT OF GOYA FOODS -- AFTER




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