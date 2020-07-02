4,221 new cases of COVID-19 in Arizona

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COVID-19 IN ARIZONA -- TODAY-- THE STATE REPORTED ANOTHER42- HUNDRED CASES -- AND 44DEATHS.
LET'S GO TO THE MAP.IT SHOWS THAT OUT OF ABOUT117-THOUSAND CASES -- PIMACOUNTY ACCOUNTS FOR ONE OFTEN.
YUMA COUNTY HAS THE THIRDMOST CASES.
IT'S JUST SHY OF8- THOUSAND.
AND MARICOPACOUNTY -- IS THE STATE'S MAJORHOT SPOT -- WITH ALMOST TWO-THIRDS OF CASES.
OF COURSE --IT HAS THE HIGHEST POPULATION.A MAJOR HOSPITAL SYS
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