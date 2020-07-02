Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

4,221 new cases of COVID-19 in Arizona
Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:26s - Published
4,221 new cases of COVID-19 in Arizona

4,221 new cases of COVID-19 in Arizona

According to Arizona Department of Health Services, 4,221 new cases of COVID-19 in Arizona.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

COVID-19 IN ARIZONA -- TODAY-- THE STATE REPORTED ANOTHER42- HUNDRED CASES -- AND 44DEATHS.

LET'S GO TO THE MAP.IT SHOWS THAT OUT OF ABOUT117-THOUSAND CASES -- PIMACOUNTY ACCOUNTS FOR ONE OFTEN.

YUMA COUNTY HAS THE THIRDMOST CASES.

IT'S JUST SHY OF8- THOUSAND.

AND MARICOPACOUNTY -- IS THE STATE'S MAJORHOT SPOT -- WITH ALMOST TWO-THIRDS OF CASES.

OF COURSE --IT HAS THE HIGHEST POPULATION.A MAJOR HOSPITAL SYS




You Might Like

Related news from verified sources

New COVID-19 Cases Again Surge Past 50000; Daily Deaths Back To 1000+ In US

After a lull, the number of daily coronavirus cases in the United States again crossed 50000, and new...
RTTNews - Published

Coronavirus cases rose by nearly 50% in June, led by states that reopened first

Coronavirus infections in the United States surged nearly 50% in June as states relaxed quarantine...
Seattle Times - Published Also reported by •WorldNews


Arizona reports another 4,221 COVID-19 cases as hospitals continue to fill up

ICU beds and ventilators in use hit new highs and Arizona reported another 4,221 COVID-19 cases on...
azcentral.com - Published


Tweets about this


Related videos from verified sources

Gov. Ducey puts new mandate on capacity for restaurants [Video]

Gov. Ducey puts new mandate on capacity for restaurants

Governor Ducey has put new mandates on capacity for restaurants, urges people to stay home.

Credit: ABC15 Arizona     Duration: 02:53Published
4,057 new cases of COVID-19 in Arizona [Video]

4,057 new cases of COVID-19 in Arizona

Number of deaths: 2,038 Number of cases: 112,671 New cases: 4,057 New deaths: 75

Credit: KGUN, Tucson, AZ     Duration: 00:24Published
Navajo Nation Reports 40 More COVID-19 Cases, 3 More Deaths [Video]

Navajo Nation Reports 40 More COVID-19 Cases, 3 More Deaths

Navajo Nation health officials have reported 40 more coronavirus cases and three additional known deaths. Katie Johnston reports.

Credit: CBS 4 Denver     Duration: 00:27Published