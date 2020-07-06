Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

"It makes my day", WNY woman enters 45th year of volunteering for Feedmore WNY
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:46s - Published
'It makes my day', WNY woman enters 45th year of volunteering for Feedmore WNY

"It makes my day", WNY woman enters 45th year of volunteering for Feedmore WNY

"It makes my day", WNY woman enters 45th year of volunteering for Feedmore WNY

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

LET THIS NUMBERSINK IN.MORE THAN 4.5MILLION POUNDS OFFOOD.THAT'S HOW MUCHFEEDMORE OFWESTERN NEW YORKHAS DELIVERED TOPEOPLE'S HOME'SSINCE THE PANDEMICBEGAN.AS OF JUNE --FEEDMORE WNY HAD72 MOBILEDISTRIBUTION SITESWHERE PEOPLECOULD COME TO PICKUP NUTRITIOUS FOODITEMS FOR THEKITCHENAND TO DATE, MORETHAN 2,500 PEOPLEHAVE REACHED OUTTO ASSIST AS"EMERGENCYVOLUNTEERS" TOHELP FILL THE GAPWHERE THERE AREN'TENOUGH TRADITIONALVOLUNTEERS DUE TOCOVID-19.SO WHO ARE THESEVOLUNTEERS?AND HOW CAN YOUREACH OUT?7 EYEWITNESS NEWSREPORTER JENNACALLARI SHOWS US.NATS: "DOORKNOCKING..BARBARA LOCKWOODIS A NATURAL.NATS: "HELLO... MEALSON WHEELS!"SHE'S A BREATH OFFRESH AIR WHO LOVESBRINGING JOY TOOTHERS.

IT'S WHY SHEBEGAN VOLUNTEERINGAT THE AGE OF 40.BARBARA: "I THOUGHTWELL... THAT'SSOMETHING I CAN DO!"AND FOUR AND A HALFDECADES LATER...SHE'S STILL GOINGSTRONG... ADEDICATED TEAMMEMBER FORFEEDMORE'S MEALS ONWHEELS.NATS: "IT MAKES MYDAY."CATHERINE SCHICK:"VOLUNTEERS ARETRULY THE LIFE BLOODOF OUR MISSION.

WECOULD NOT CONTINUEOUR OPERATIONS ANDFEED OURVULNERABLECOMMUNITY MEMBERSIF IT WASN'T FORPEOPLE LIKEBARABARA."EVERY WEDNESDAY,BARBARA AND HERHUSBAND PACK UPTHEIR CAR..NATS OF TRUNKSLAMMING..DELIVERING MEALS TOTHOSE WHO NEED ITMOST..NATS: "WE'RE RUNNINGA LITTLE LATE... THESEPEOPLE MUST BEHUNGRY!"SERVING AS A SMALLPICK ME UP DURINGTHESE DIFFICULTTIMES.BARBARA: "I FEELGOOD WHEN I GETHOME.

I FEEL LIKEMAYBE I HELPEDSOMEBODY."AND SHE WANTSOTHERS TO FEEL THATSA




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

45 year volunteer for FeedMore WNY [Video]

45 year volunteer for FeedMore WNY

How one volunteer takes her generosity on the road

Credit: WKBW Buffalo     Duration: 02:49Published
Buffalo Strong Day of Giving [Video]

Buffalo Strong Day of Giving

Western New York is continuing to reopen during the COVID-19 pandemic, but our neighbors dealing with unemployment, underemployment and food insecurity still need our help. FeedMore WNY is working..

Credit: WKBW Buffalo     Duration: 02:56Published
Tomorrow is Channel 7's Day of Giving [Video]

Tomorrow is Channel 7's Day of Giving

Tomorrow is Channel 7's Day of Giving

Credit: WKBW Buffalo     Duration: 03:02Published