Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

US military seeing increase of COVID-19 infections
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:29s - Published
US military seeing increase of COVID-19 infections

US military seeing increase of COVID-19 infections

There are an increase of reports of COVID-19 spread in the military.

Officials say this is due to increase of riots and connections to the civilian population.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

THEY *MAY BE ABLE TO SEE HERHUSBAND AGAIN...WILL BE JUST ITIME FOR CHRISTMAS.THE U-S MILITARY IS SEEING ASPIKE IN COVID-19 CASES... ANDSOME MILITARY INSTALLATIONS HAVERETURNED TO MORE RESTRICTIVEPOLICIES.THE NUMBER OF INFECTIONS JUMPEDTHIS WEEK, BY THE THOUSANDS.PENTAGON OFFICIALS SAY THERE ARECURRENTLY MORE THAN 10-THOUSANCOVID CASES IN THE MILITARY,INCLUDING FORCES IN THE U-S ANDOVERSEAS.BUT ONLY THREE SERVICE MEMBERSHAVE DIED FROM T




You Might Like


Tweets about this

CBS_42

CBS 42 The U.S. military is seeing a spike in COVID-19 cases with over 10,000 cases counted. https://t.co/5iRDmd7590 45 minutes ago


Related videos from verified sources

WHO reports record 230K global coronavirus cases [Video]

WHO reports record 230K global coronavirus cases

The World Health Organization reported an increase of 230,370 global coronavirus cases on Sunday, a new record. This report produced by Chris Dignam.

Credit: Reuters Studio     Duration: 00:55Published
Massive spike in COVID-19 cases in Guwahati [Video]

Massive spike in COVID-19 cases in Guwahati

An alarming increase was witnessed in COVID-19 cases in Guwahati. City reported more than 3,000 COVID-19 infections in the last 7-8 days. Assam Chief Secretary, Kumar Sanjay Krishna said, "So far in..

Credit: ANI     Duration: 02:15Published
Governor Abbott Limits Businesses With Link To COVID-19 Infections, Bars Must Close [Video]

Governor Abbott Limits Businesses With Link To COVID-19 Infections, Bars Must Close

Governor Greg Abbott today issued an executive order limiting certain businesses and services as part of the state’s effort to contain the spread of COVID-19. Katie Johnstonn reports.

Credit: CBS 11 Dallas     Duration: 00:39Published