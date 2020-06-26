US military seeing increase of COVID-19 infections

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THEY *MAY BE ABLE TO SEE HERHUSBAND AGAIN...WILL BE JUST ITIME FOR CHRISTMAS.THE U-S MILITARY IS SEEING ASPIKE IN COVID-19 CASES... ANDSOME MILITARY INSTALLATIONS HAVERETURNED TO MORE RESTRICTIVEPOLICIES.THE NUMBER OF INFECTIONS JUMPEDTHIS WEEK, BY THE THOUSANDS.PENTAGON OFFICIALS SAY THERE ARECURRENTLY MORE THAN 10-THOUSANCOVID CASES IN THE MILITARY,INCLUDING FORCES IN THE U-S ANDOVERSEAS.BUT ONLY THREE SERVICE MEMBERSHAVE DIED FROM T
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