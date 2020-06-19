NASA tries to determine moons age

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WHEN WE’RE BACK LIVE AT 5PM.JUST SEARCH ’W-F-T-X’ ON YOURFAVORITE STREAMING DEVICE!THE MOON MAY NOT HAVE BEENAROUND FOR AS LONG AS WETHOUGHT.NASA SCIENTISTS SAY A NEWANALYSIS OF A LUNAR ROCK FROTHE APOLLO 16 MISSION...SUGGESTS IT’S 200-MILLION YEARSYOUNGER.THE MOON IS THOUGHT TO HAVEFORMED FROM MELTED MATERIALCREATED BY A LARGE IMPACT EARLYON IN OUR SOLAR SYSTEM’SEXISTENCE.SCIENTISTS COUNT IT’S AGE FROMWHEN THE MATERIAL SOLIDIFIED.THE LUNAR ROCK THAT WAS STUDIEDSHOWS IT SOLIDIFIED MUCH LATTHAN PREVIOUSLY THOUGHT.SCIENTISTS SAY THERE IS ALSO ACHANCE THAT THIS ONE SAMPLEISN’T AN ACCURATEREPRESENTATI
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