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NASA tries to determine moons age
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:39s - Published
NASA tries to determine moons age

NASA tries to determine moons age

NASA scientist took a same to determine the age of the moon.

It may be 200 million years younger than initially reported.

Scientist believe this may be a poor representation of the moon.

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WHEN WE’RE BACK LIVE AT 5PM.JUST SEARCH ’W-F-T-X’ ON YOURFAVORITE STREAMING DEVICE!THE MOON MAY NOT HAVE BEENAROUND FOR AS LONG AS WETHOUGHT.NASA SCIENTISTS SAY A NEWANALYSIS OF A LUNAR ROCK FROTHE APOLLO 16 MISSION...SUGGESTS IT’S 200-MILLION YEARSYOUNGER.THE MOON IS THOUGHT TO HAVEFORMED FROM MELTED MATERIALCREATED BY A LARGE IMPACT EARLYON IN OUR SOLAR SYSTEM’SEXISTENCE.SCIENTISTS COUNT IT’S AGE FROMWHEN THE MATERIAL SOLIDIFIED.THE LUNAR ROCK THAT WAS STUDIEDSHOWS IT SOLIDIFIED MUCH LATTHAN PREVIOUSLY THOUGHT.SCIENTISTS SAY THERE IS ALSO ACHANCE THAT THIS ONE SAMPLEISN’T AN ACCURATEREPRESENTATI




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