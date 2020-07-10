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Vegas police make arrest after homeless man suffers deadly injury in $6 stunt
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:27s - Published
Vegas police make arrest after homeless man suffers deadly injury in $6 stunt

Vegas police make arrest after homeless man suffers deadly injury in $6 stunt

Vegas police make arrest after homeless man suffers deadly injury in $6 stunt.

More: https://www.ktnv.com/news/crime/vegas-police-make-arrest-after-homeless-man-suffers-deadly-injury-in-$6-stunt

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THAT EVENTUALLY KILLED HIM..DETECTIVES SAY....-28- YEAR-OLD....KEONTE JONES TOLD THEVICTIM....HE'D GIVE HIM -6- DOLLARS...TO DO A BACKFLIP....FOR A LIVESTREAM...THE MAN ATTEMPTED THE STUNT...AND...ENDED UP.....LANDING ON HIS NECK..POLICE SAY....THE VICTIM LAID THEREDYING.....WHILE PEOPLE WATCHED ON.....FACEBOOK LIVE..JONES WAS LAUGHING ANDCONTINUED RECORDING..HE ALLEGEDLY TOLDON-LOOKERS....NOT TO CALL PARAMEDICS..BACK TO WORK AND BACK IN THE




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Joanna_Grace21

Joanna Marie RT @KTNV: Vegas police make arrest after homeless man suffers deadly injury in $6 stunt. https://t.co/xxXyHltPNN 52 minutes ago

KTNV

KTNV Action News Vegas police make arrest after homeless man suffers deadly injury in $6 stunt. https://t.co/xxXyHltPNN 1 hour ago

Jordan_Gartner

Jordan Gartner #Vegas police make arrest after homeless man suffers deadly injury in $6 stunt. https://t.co/c7YYkehrFd 2 hours ago


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