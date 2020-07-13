Second stimulus relief talks may start soon

WE WILL HAVE IT SOONER RATHERTHAN LATER BECAUSE PEOPLEREALLY NEED TO HAVE IT ."RIGHT NOW -- THERE IS A PUSHFOR CONGRESS TO WORK ON PASSINGANOTHER STIMULUS RELIEF BILL --TO HELP AMERICANS.HOUSE SPEAKER NANCY PELOSI SAYSSHE'S WILLING TO SKIP THEAUGUST RECESS AND STAY INWASHINGTON TO GET A BILL TOPRESIDENT TRUMP.LENDING A FINANCIAL HAND TO THEAMERICAN WORKFORCE IS SOMETHINGTHAT HAS BI-PARTISAN BACKINGREP.NANCY PELOSI/D-HOUSE SPEAKER "THIS ISN'T ABOUT GOVERNMENT ORPHILOSOPHY OR ANY POLITICALDIFFERENCE OF OPINION, THISABOUT MEETING THE NEEDS OF THEAMERICAN PEOPLE AT THE TIME OFA PANDEMIC THAT HAS LOST ABOUT40-MILLION JOBS."MAJORITY LEADER MITCH MCCONNELLSAYS - HE WANTS THE NEXTSTIMULUS PACKAGE TO INCLUDELIABILITY PROTECTIONS FORBUSINESSES, RESTAURANTS ANDSCHOOLS....WITH A PRICE LIMITUNDER ONE-TRILLION DOLLARS.VCONSUMER PRICES WENT UP IN JUNE