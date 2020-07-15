Video: Is stopping COVID-19 as simple as wearing face masks, social distancing and washing hands?

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EMIL A NEW STUDY TONIGHT SAYSTHREE SIMPLE THINGS COULD STOPTHE CORONAVIRUS OUTBREAK.HERE TO DISCUSS IT WITH US ISDR. HELEN BOUCHER.CHIEF OF THE DIVISION OFGEOGRAPHIC MEDICINE ANDINFECTIOUS DISEASE AT TUFTSMEDICAL CENTER.GOOD TO SEE YOU.THIS STUDY IS OUT OF THENETHERLANDS.IT FOUND THAT THREE THINGS,PEOPLE COMMITTING TO REGULARWEARING OF FACE COVERINGSOCIAL DISTANCING, ANDHAND-WASHING COULD STOP THEPANDEMIC.IS IT THAT SIMPLE?
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