Walmart workers getting a bonus

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AND THEY'RE GETTING A BONUSTOO!FOR THE FIRST TIME IN MORE THAN30 YEARS-- WALMART WILL CLOSEALL OF ITS STORES ON THEHOLIDAY.THE RETAIL GIANT ALSO SAYS ITIS HANDING OUT ABOUT 428MILLION DOLLARS IN BONUSES NEXTMONTH.FULL TIME ASSOCIATES WILL ALSORECIEVE 300 DOLLARS-- WHILEPART TIME ASSOCIATES WILLRECEIVE 150.THOSE BONUSES WILL GO OUT ONAUGUST 20TH.NEW PAIRING-VWHY HAVE WINE AND CHEESE WHEN
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