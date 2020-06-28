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Walmart workers getting a bonus
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:25s - Published
Walmart workers getting a bonus

Walmart workers getting a bonus

Walmart workers will get to spend thanksgiving with their families, and they're getting a bonus too.

For the first time in more than 30 years, Walmart will close all of its doors on the holiday.

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AND THEY'RE GETTING A BONUSTOO!FOR THE FIRST TIME IN MORE THAN30 YEARS-- WALMART WILL CLOSEALL OF ITS STORES ON THEHOLIDAY.THE RETAIL GIANT ALSO SAYS ITIS HANDING OUT ABOUT 428MILLION DOLLARS IN BONUSES NEXTMONTH.FULL TIME ASSOCIATES WILL ALSORECIEVE 300 DOLLARS-- WHILEPART TIME ASSOCIATES WILLRECEIVE 150.THOSE BONUSES WILL GO OUT ONAUGUST 20TH.NEW PAIRING-VWHY HAVE WINE AND CHEESE WHEN




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