Southwest and American crack down on mask policy

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STARTING NEXT WEEK-- HAVING AMEDICAL CONDITION WILL NOLONGER EXEMPT PASSENGERS FROMHAVING TO WEAR A FACE COVERING.BOTH AIRLINES SAY - THERE HAVEBEEN TOO MANY CUSTOMERS TAKINGADVANTAGE OF THE EXCEPTION--PASSENGERS IN UNCOMFORTABLEPOSITIONS.NOW ONLY PASSENGERS UNDER TWOYEARS OLD WILL BE EXEMPT FROMTHE RULE.PASSENGERS WILL STILL BEALLOWED TO REMOVE THEIR MASKWHILE EATING OR DRINKING.SINCE A LOT OF STUDENTS WILLKICK OFF THE SCHOOL YEAR -
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