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Southwest and American crack down on mask policy
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:29s - Published
Southwest and American crack down on mask policy

Southwest and American crack down on mask policy

Southwest and American Airlines are cracking down on their mask policies.

Starting next week, having a medical condition will no longer exempt passengers from having to wear face coverings.

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STARTING NEXT WEEK-- HAVING AMEDICAL CONDITION WILL NOLONGER EXEMPT PASSENGERS FROMHAVING TO WEAR A FACE COVERING.BOTH AIRLINES SAY - THERE HAVEBEEN TOO MANY CUSTOMERS TAKINGADVANTAGE OF THE EXCEPTION--PASSENGERS IN UNCOMFORTABLEPOSITIONS.NOW ONLY PASSENGERS UNDER TWOYEARS OLD WILL BE EXEMPT FROMTHE RULE.PASSENGERS WILL STILL BEALLOWED TO REMOVE THEIR MASKWHILE EATING OR DRINKING.SINCE A LOT OF STUDENTS WILLKICK OFF THE SCHOOL YEAR -




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Credit: Reuters Studio     Duration: 01:25Published