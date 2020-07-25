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"Back the Blue" event held in Palm Beach Gardens
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:43s - Published
'Back the Blue' event held in Palm Beach Gardens

"Back the Blue" event held in Palm Beach Gardens

A rally in support of law enforcement was held on Saturday in Palm Beach Gardens.

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LIVES ON THE LINE EVERYDAY.“CAR HONKS, CROWD CHEER”TODAY IN PALM BEACH GARDENS&MEMBERS WITH "BACK THE BLUE"HELD A RALLY ON THE CORNER OFMILITARY TRAIL AND NORTHLAKEBOULEVARD.

THEY WERE FLYINGAMERICAN AND LAW ENFORCEMENTFLAGS TO SUPPORT THE POLICE.“SUPPORT YOUR LOCAL LAWENFORCEMENT.

THEY HAVE A HARDHARD JOB AND THEY DO THE BESTTHAT THEY CAN AND SPLIT SECONDTO MAKE A DECISION THAT CANCHANGE THEIR LIVES ASOMEONEDO NEED LAW AND ORDER IN THISCOUNTRY.

THERE ARE BAD APPLESIN EVERY BUNCH BUT THERE AREMANY MORE GOOD APPLES IN THISBUNCH” THE PLAN IS TO MAKETHIS A MONTHLY EVENT.VETERANS HELPING OUT A FELLOWVET ON THE TREAS




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