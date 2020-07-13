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Things to know this week in Las Vegas
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:44s - Published
Things to know this week in Las Vegas
Things to know this week in Las Vegas, for the week of July 26.
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EFFECT AT L-V-A-C.THE GYM IS TELLING MEMBERS THAT'OSHA' IS REQUIRING ALL THECLUBS TO CLOSE THEIR LOCKERROOMS AND SHOWERS UNTIL FURTHERNOTICE.THE NEW POLICY IS INTENDED TOCURB THE SPREAD OF COVID-19 ATGYMS.BEGINNING TONIGHT...EXPECTNIGHTLY LANE CLOSURES ON THEEYE- 15- SOUTHBOUND.N-DOT SAYS THE RIGHT TRAVELLANE AND SHOULDER WILL BECLOSED FOR 12 MILES---STARTINGAT WARM SPRINGS ROAD.THE TEMPORARY CLOSURES RUN UPUNTIL FRIDAY MORNING.N-DOT SAYS SURVEYING WORK ISBEING DONE IN RELATION TO THEFUTURE 'XPRESSWEST' HIGH-SPEEDRAIL PROJECT.THE VEGAS GOLDEN KNIGHTS ARE ONTHE WAY TO CANADA FOR THE 20-20




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