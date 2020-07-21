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Milwaukee police ask for help identifying suspect in murder of well-known Riverwest man
Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 00:32s - Published
Milwaukee police ask for help identifying suspect in murder of well-known Riverwest man

Milwaukee police ask for help identifying suspect in murder of well-known Riverwest man

Milwaukee police are searching for a suspect in the murder of Bernell Trammell, a well-known figure in the Riverwest community.

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BREAKING NEWS... MILWAUKEEPOLICE ASKING FOR HELPIDENTIFYING THE MAN IN THESEPHOTOS, LINKED TO LAST WEEK'SMURDER OF A WELL-KNOWN MEMBEROF THE RIVERWEST COMMUNITY.60-YEAR-OLD BERNELL TRAMMELWAS GUNNED DOWN THURSDAY.

HEWAS KNOWN FOR HIS ACTIVISM,AND CARRYING A SIGN SUPPORTINGPRESIDENT TRUMP.THE SUSPECT ISBLACK, BELEIVED TO BE IN HIS30S, ABOUT 6 FOOT TALL, 200POUNDS AND HE RIDES AS BLACKBICYCLE.IF YOU RECOGNIZE HIM,CALL MILWAUKEE POLICE.




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