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Delta Aquariids meteor shower set to peak
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:19s - Published
Delta Aquariids meteor shower set to peak

Delta Aquariids meteor shower set to peak

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

Frontier Airlines is offering $11 flight promotions to Den members.

Kodak stock skyrockets after they were awarded a $766 million loan, will start to produce pharmaceutical ingredients.

Financial Focus is sponsored by Clark County Credit Union.

Watch it weekdays on 13 Action News.

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WALL STREET...DOW DOWN SLIGHTLY.NASDAQ DOWN ONE PERCENT SP500DOWN SLIGHTLY.AND GAMING...BOYD UP TWO PERCENT.CAESARS UP ALMOST TWO PERCENT.MGM UP THREE PERCENT.LAS VEGAS SANDS UP ALMOST TWOPERCENT.WYNN UP ALMOST FOUR PERCENT.RED ROCK RESORTS UP FOURPERCENT.FRONTIER AIRLINES IS OFFERINGFLIGHTS FOR AS LOW AS "ELEVENDOLLARS"...FOR DISCOUNT "DEN" MEMBERS.IT'S PART OF A TWO DAY SALE..THAT ENDS TOMORROW AT MIDNIGHT.THE DISCOUNTS ARE FORONE-WAY...DOMESTIC NON-STOP FLIGHTS.THEY'RE ALSO OFFERING A SECONDTICKET FOR FREE...THE "DISCOUNT DEN" MEMBERSHIPCOSTS..."60 DOLLARS" FOR THE YEAR."KODAK" ISN'T JUST IN.....THE PHOTOGRAPHY GAME.IT JUST WON.....A GOVERMENT LOAN.....TO PRODUCE.....PHARMACEUTICAL INGREDIENTS.THE LOAN FOR....-7- HUNDRED -65- MILLIONDOLLARS...IS THE FIRST OF ITS KIND.....UNDER "THE DEFENSE PRODUCTIONACT".IT'S PART OF AN EFFORT.....TO REDUCE DEPENDENCE.....ON FOREIGN DRUG MAKERS.TRADE ADVISER...PETER NAVARRO PREDICTS...KODAK WILL END UP MAKINGABOUT....-25- PERCENT OF ACTIVEINGREDIENTS USED.....IN GENERIC DRUGS....SOLD IN THE U-S.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU.....BY "THE CLARK COUNTY CREDITUNION".FACING CHALLENGES...TO GET BACK




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