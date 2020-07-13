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Tuesday 9 p.m. COVID-19 update
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Tuesday 9 p.m. COVID-19 update
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BRIANA HILL.THEY WILL FACE A JUDGE ON AUGUST18TH.KRIS: MORE THAN 500 NEW CASESARE BEING REPORTED IN THE KANSASCITY AREA TONIGHT.THAT'S ONE OF THE HIGHESTINCREASES IN LOCAL CASES SINCETHE PANDEMIC BEGAN.FROM KANSAS CITY, MISSOURI,JACKSON AND CLAY COUNTY.THEY SET A NEW DAILY RECORD FORCOVID-19 CASES WITH MORE THAN1700 SINCE YESTERDAY.MISSOURI JOINS KANSAS AS A REDZONE FOR COVID-19.KANSAS IS OUT WITH NEW NUMBERSTOMORROW.WHAT WILL THE OPENING OF SCHOOLLOOK LIKE?RECOMMENDATIONS INCLUDING MOVINGTO REMOTE LEARNING BASED ON THEPERCENTAGE OF CASES.THE NORTH KANSAS CITY SCHOOLDISTRICT IS VOTING TO DELAY THESEPTEMBER 8TH.




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