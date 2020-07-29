7 First Alert Forecast 0730 5pm

.... IS IN THE 7 FIRSTALERT WEATHERCENTER TRACKINGYOUR 7 FIRST ALERTMOST ACCURATEFORECAST.THURSDAYMORNING: 63AFTERNOON: 79PARTLY CLOUDY WITHSCATTERED SHOWERSAND T-STORMS FOR S.TIER AND PA.FRIDAYMORNING: 60AFTERNOON: 79MOSTLY SUNNY,ISOLATED INTERIORSSHOWER POSSIBLE.SATURDAYMORNING: 60AFTERNOON: 83SUN AND CLOUDS ANDWARM.SUNDAYMORNING: 60AFTERNOON: 77RAIN SHOWERS AND AFEW T-STORMSSTILL AHEAD ON 7-EYEWITNESS NEWS AT5 ... MICRO-SCHOOLING -- THENEW WAY PARENTSARE GETTINGCREATIVE AS THEYLOOK TO SEND THEIRCHILDREN, SAFELYBACK TO SCHOOL.STILL AHEAD ON 7