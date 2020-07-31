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Prep beats Westside for Metro Legion title
Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 01:30s - Published
Prep beats Westside for Metro Legion title
Creighton Prep beat Westside to claim the Metro Legion tournament title.
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CREIGHTON PREP ANDWESTSIDE MEETING FORTHE METRO TITLE...THE RIVALS ALREADYFACING OFF TWICE THISSEASON...WITH THE JUNIOR JAYSPREVAILING BOTH TIMES...THE WARRIORS HOPINGTHE 3RD TIME WOULD BETHE CHARM...=== TOP 6TH...TIED ATONE ...GO-AHEADRUNNER ON 3RD...MICHAEL FINAN GETSTHE STRIKEOUT...BALLDROPPED...THROW TO1ST FOR THE OUT...BUTDANNY SPONGBERGHEADS UP PLAY SLIDESHOME SAFELY....PREPTAKES A 2-1 LEAD...====== TOP 7TH...MOREJUNIOR JAYS...MAX SANDERS WITH TWOON ABSOLUTELYTATTOOS THIS ONE DEEPAND OUT TO LEFT....3RUN HOMER!!

PREPEVENTUALLY LEADS 6-1!!===== BOT7TH....WESTSIDE TRYINGTO HANG AROUND ...COLE PAYTON WITH ONEON GOES DEEP TO RIGHT...THAT'S GONE...TWO RUNSHOT....WARRIORS STILLDOWN 3...==== NEXT BATTER...JRJAYS ONE OUT AWAY...GROUNDER TO SHORT...THROW IN TIME...THAT WOULD DO IT, LETTHE CELEBRATION BEGIN....CREIGHTON PREP WINS,6-3 TO CLAIM THE METROTOURNAMENT TITLE...ONTHE SENIORS'GRADUATION DAY...DANNY: IT'S GOINGTO BEMONUMENTAL FORSURE.JUST ABSOLUTELYCRAZY.I'LL NEVER FORGETTHIS DAY.JUST WESTSIDE,VERY GOODCOMPETITOR.I'M JUST SOTHANKFUL THAT WEGOT TOGETHER ANDJUST PLAYED AREALLY GOODGAME.MAX: THEY TOTALLYDESERVED IT.THEY'VE BEENWORKING SO HARDSINCE DAY ONE.JUST, IT'S GREAT TOSEE THEY CAN GOOUT ON A WIN.CONGRATS TOCREIGHTON PREP ANDALL THE METRO AREATEAMS FOR ANUNFORGETTABLESEASON ...




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coby hatcher RT @AdamKruegerTV: "I'll never forget this day." - Creighton Prep's Danny Spongberg (@danny_Spongberg) celebrating the Junior Jays' Metro L… 1 day ago

AdamKruegerTV

Adam Krueger "I'll never forget this day." - Creighton Prep's Danny Spongberg (@danny_Spongberg) celebrating the Junior Jays' Me… https://t.co/wlNd5RdqS7 1 day ago


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Credit: KMTV Action 3 News     Duration: 00:57Published