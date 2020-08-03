Green Activists Fight to Keep BLM Mural

Statement, its not just atrend, its a statement aboutjustice and equalityWE START AT 5:30 WITH ASTORY MAKING NATIONALHEADLINES, RIGHTHERE IN TULSA...IT'S A BATTLE IN WHAT WASFORMERLY KNOWN AS BLACK WALLSTREET -- OVER THIS --A BLACK LIVES MATTER MURALPAINTED ON GREENWOODAVENUE... THE TULSA CITYCOUNCIL HAS DECIDED TOREMOVE THE ART -- AFTERCITY ATTORNEY DAVID O'MELIAARGUED -- STREET PAINTINGSARE FOR SAFETY REASONSONLY...HE ALSO SAID WHILE HE'S NOTAGAINST BLACK LIVES MATTER-- LEAVING THE ART SETS APRECEDENT FOR ANYONE TOFOLLOW SUIT...TWO WORKS FOR YOU'S TATIANNATAYLOR IS LIVE IN THEGREENWOOD DISTRICT THISMORNING -- WITH MORE ON WHYADVOCATES SAY -- THE HISTORYBEHIND GREENWOOD MAKES THISART DIFFERENT... GOODMORNING TATIANNA...AND HAPPENING TODAY -- AHUGE MOMENT FOR GREEN