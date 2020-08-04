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‘I have never seen anything like this’: Floodwaters from Hurricane Isaias carry Jeep blocks away
Video Credit: WGHP - Duration: 03:41s - Published
‘I have never seen anything like this’: Floodwaters from Hurricane Isaias carry Jeep blocks away

‘I have never seen anything like this’: Floodwaters from Hurricane Isaias carry Jeep blocks away

As Hurricane Isaias swept across Oak Island, storm surge took vehicles blocks away from their parking spots.

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IMPACT ISAIAS HAD ON NORTH ANDSOUTH CAROLINA THIS MORNING.SOME COMMUNITIES ALONG THE COASTWERE UNDERWATER ... WHILE THOUSANDS OFOTHERS ARE WAKING UP WITHOUTPOWER THIS MORNING.THE STORM MAKING LANDFALL INBRUNSWICK COUNTY NEAR OCEAN ISLEBEACH ... AROUND 11:10 LASTNIGHT AS A CATEGORY 1HURRICANE.BRADCINDY FARMER IS LIVE INBRUNSWICK COUNTY ...SHE'S ON OAK ISLAND THIS MORNINGWITH A LOOK ATCONDITIONS THERE ... GOODMORNING CINDY.CINDYCINDY DESCRIBES CONDITIONSAT OAK ISLAND




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