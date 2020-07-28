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Eric Trump says Florida polls don't worry him
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:03s - Published
Eric Trump says Florida polls don't worry him

Eric Trump says Florida polls don't worry him

The political season is heating up in Florida.

That means the political surrogates are coming out on the virtual campaign circuit.

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THE VIRTUAL CAMPAIGN TRAIL.TODAY WE TALKED EXCLUSIVELYONLINE FROM NEW YORK WITH ERICTRUMP, ONE OF PRESIDENTTRUMP'S SONS, WHO HELPS RUNTHE TRUMP ORGANIZATION.

HEDISMISSED THE LATEST PROBE OFTHAT ORGANIZATION BY THE U.S.DISTRICT ATTORNEY AS ANOTHERBASELESS ATTACK.

AND ON POLLSSHOWING PRESIDENT TRUMPTRAILINING JOE BIDEN IN KEYBATTLEGROUND STATES--INCLUDINGFLORIDA...HE CLAIMED INTERNALCAMPAIGN POLLS SDIFFERENTL"THERE IS A MASSIVE SILENTMAJORITY.

WE DID A POLLRECENTLY..78 PERCENT OF PEOPLEDIDNT' FEEL .......OUTQ--BODES VERY WELL FOR US.YOU WILL BE ABLE TO FIND TFULL INTERVIEW AT WPTV.C




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