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Custodian tests positive for COVID-19 one week away from the start of school
Video Credit: KFOR - Duration: 01:31s - Published
Custodian tests positive for COVID-19 one week away from the start of school

Custodian tests positive for COVID-19 one week away from the start of school

A custodian for Moore High School tested positive for COVID-19 just one week away from the first day of school.

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GO TO WORK WITH THOSESYMPTOMS ALSO TELLING ME NOWTHAT THERE'S 2 OTHER EMPLOYEESTHAT ARE HAVING TO BE TESTED.I'M SHOCKED.

A SHOCK TO YOUTHAT THEY KNOW THAT I GOT YOU.THEY'RE SCARED CUSTODIANMICHAEL REAVES NOW INQUARANTINE AFTER TESTINGPOSITIVE FOR COVID-19 A WEEKAWAY FROM THE FIRST DAY OFSCHOOL.AS WE CAN AS EARLY BACKSECANT I TOOK EVERYTHINGSPARTANS HE SAYS THE SYMPTOMSSTARTING TO REAR THEIR UGLYHEAD LAST WEEK BECOMINGPROGRESSIVELY WORSE.

I THINKEVEN OF IT BECAUSE I YOU KNOWI GET OUT HE'S SO REEVESDECIDING TO STAY AT WORK.

WEWEAR MASKS.WE'RE CLOSE WASH YOUR HANDSWHERE DID DOUBLE THE DUTYCLEAN BUT BY MONDAY THESYMPTOMS BECOMING TOO MUCHMEDIA DOCTOR AND IT SAYS ITWAS LIKE A.COACH ILLS LIKE IT'SWEDDING SPLITTING.A LOSS OF TASTE SMELL.TUESDAY TESTING POSITIVEMORE PUBLIC SCHOOLS RELEASINGTHIS STATEMENT TO NEWS FORWEDNESDAY EVENING SAYING THEYARE AWARE OF THE SITUATION INQUOTE, THESE EMPLOYEESCONFIRMED CASE AND POTENTIALLYEXPOSED ARE FOLLOWING CDCGUIDANCE AND MPS RETURN TOLEARN PROTOCOLS UNDERQUARANTINE FROM OUR SCHOOLS WEHAVE SENT SANITIZED ANDDISINFECTED THE SCHOOLFACILITIES WHERE THESEEMPLOYEES WERE WORKING MOREOFFERING 3 OPTIONS FOR PARENTSTO RETURN THEIR KIDS TO SCHOOLIN PERSON ONLINE AND IN PERSONOR VIRTUAL REESE STILL FEELINGTHEY SHOULD BE RETURNING TOSCHOOL THE SECOND FLOOR YOUGOT.GET REGARDLESS ANYWHERE YOUGO YOU BUT NOW WITH A LITTLE




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