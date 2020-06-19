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Covid-19 Cases in Florida as of August 6
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:48s - Published
Covid-19 Cases in Florida as of August 6

Covid-19 Cases in Florida as of August 6

Here's a look at the latest Covid-19 cases in our state as of Thursday, August 6th.

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DESPERATELY SEARCHING FOR INCOLLIER COUNTY SANDRARODRIGUEZ FOX 4 IN YOUR CORNERYOU CAN COUNT ON FOX 4 TO KEEPYOU UPDATED ON THE LATESTCOVID-19 CASES IN OUR STATE.ACCORDING TO FLORIDA DEPARTMENTOF HEALTH.

THE STATE HAS OVER76 HUNDRED NEW POSITIVE CASESAND 120 DEATHS.

THAT BRINGS USTO A TOTAL OF OVER 510 THOUSANDCASES AND OVER 78 HUNDRED TOTALDEATHS.IN SOUTHWEST FLORIDA, LEE COUNTYHAS OVER 16-THOUSAND CASES AND323 DEATHS.COLLIER- SURPASSED 10-THOUSANDCASES AND 130 DEATHS.CHARLOTTE- 21-HUNDRED CASES AND89 DEATHS.HENDRY- HAS 17-HUNDRED CASES AND37 DEATHS.

DESOTO- 13-HU




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