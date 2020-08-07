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COVID-19 vaccine accessibility
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:46s - Published
COVID-19 vaccine accessibility

COVID-19 vaccine accessibility

Although researchers are racing to find a vaccine for COVID-19, they say they will not cut corners when it comes to health or safety.

Only half of Americans said they would get the vaccine.

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COVID- 19--- THEY SAY -THEY WILL NOT CUT CORNERS WHENIT COMES TO HEALTH AND SAFETY.IN AN AP POLL-- ONLY HALFOF AMERICANS SAID THEY WOULDGET THE VACCINE.INFECTIOUS DISEASE EXPERTS SAYIT WILL BE IMPORTANT THATDOCTORS EXPLAIN THE SAFETY ANDEFFECTIVENESS OF THE VACCINE---AND THAT IT IS AFFORABLE FOREVERYONE..KATHERINE BAICKER DEAN, HARRISPUBLIC POLICY ITS ALSO REALLYVACCINE AND MAY NOT BE ABLE TOPAY FOR IT INDIVIDUALLY.THATS WHERE PUBLIC POLICY COMESIN 38 AND WHERE GOVERNMENTSPURCHASING OR SUBSIDIZINGVACCINES IS CRUCIALEXPERTS WORRY IT WILL TAKE ALONG TIME FOR MAKE IT EASLIYACESSIBLE FOR EVERYONE.LOCAL HOME PRICES JUST SETANOTHER RECORD IN JULY DESPITETHE




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