COVID-19 vaccine accessibility

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COVID- 19--- THEY SAY -THEY WILL NOT CUT CORNERS WHENIT COMES TO HEALTH AND SAFETY.IN AN AP POLL-- ONLY HALFOF AMERICANS SAID THEY WOULDGET THE VACCINE.INFECTIOUS DISEASE EXPERTS SAYIT WILL BE IMPORTANT THATDOCTORS EXPLAIN THE SAFETY ANDEFFECTIVENESS OF THE VACCINE---AND THAT IT IS AFFORABLE FOREVERYONE..KATHERINE BAICKER DEAN, HARRISPUBLIC POLICY ITS ALSO REALLYVACCINE AND MAY NOT BE ABLE TOPAY FOR IT INDIVIDUALLY.THATS WHERE PUBLIC POLICY COMESIN 38 AND WHERE GOVERNMENTSPURCHASING OR SUBSIDIZINGVACCINES IS CRUCIALEXPERTS WORRY IT WILL TAKE ALONG TIME FOR MAKE IT EASLIYACESSIBLE FOR EVERYONE.LOCAL HOME PRICES JUST SETANOTHER RECORD IN JULY DESPITETHE
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