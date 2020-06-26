Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Change of command at Nellis Air Force Base
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:12s - Published
Change of command at Nellis Air Force Base

Change of command at Nellis Air Force Base

Brig.

Gen.

Michael Drowley assumed command of the 57th Wing from Brig.

Gen.

Robert Novotny during a ceremony on Aug.

7.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

TO SAY GOODBYE TO A LIFE OFSERVICE.TONIGHT...BRIGADIER GENERAL....ROBERT NOVOTNY TALKS WITH 13ACTION NEWS ANCHOR....NINA PORCIUNCULA ABOUT LIVINGHIS CHILDHOOD DREAM....AND...WHAT'S NEXT FOR HIM....NOW THAT HE'S OFFICIALLY...RETIRED.9:35:47 I WENT TO HAWAII,OKINAWA, ENGLAND.ALL OVER THE US.35:50 BRIGADIER GENERAL ROBERTNOVOTNY HAS BEEN TO MANYPLACES.BUT AFTER 28 YEARS IN THE AIRFORCE, HE'S HANGING UP WINGS INTHE CITY HE FELL IN LOVE WITH.9:32:35 I LOVED FLYING IN LASVEGAS.WE HAVE THE BEST TRAINING AIRSPACE.WE HAVE THE MOST FAVORABLEWEATHER.WE HAVE THE BEST NEIGHBORS WHOALLOW US TO DO THE THINGS THATWE DO.48 HIS PASSION FOR SERVING INTHE MILITARY CAN BE TRACEDBACK TO HOMESTEAD AIR FORCEBASE IN MIAMI.9:26:03 I WANTED TO JOIN THEAIR FORCE IN ABOUT 1977BECAUSE OF THAT PLANE RIGHTFORCE FOR A VERY SHORT AMOUNTOF TIME BUT FELL IN LOVE WITHTHE CULTURE AND THE CHARACTEROF THE MEN AND WOMEN THATSERVE.26:20 HE EARNED HIS WINGS INTEXAS.DECADES LATER, NOVOTNY ASSUMEDCOMMAND OF THE 57TH WING ATNELLIS AIR FORCE BASE.FOR MORE THAN TWO YEARS, AMONGMANY THINGS - HE OVERSAW THERED AND GREEN FLAG EXERCISESAND THE THUNDERBIRDS.HE RECEIVED MAJOR AWARDS ANDDECORATIONS CULMINATING TOTHIS DAY.9:23:17 A LITTLE BITTERSWEETGIVING UP COMMAND, BUT VERYEXCITED FOR WHAT LIES AHEAD.23.07 9:25:05 TODAY,SPECIFICALLY I'M GOING TO GOSIT ON MY POOL.I'M GOING TO TAKE A FEW WEEKSWORKING AS THE COO OF TECHMICHAEL DROWLEY ASSUMESCOMMAND OF THE 57TH WING.NOVOTNY HAS A MESSAGE TO THEYOUNG MEN AND WOMEN WHO WANT TOFOLLOW HIS FOOTSTEPS.DO.57 NP13ANN-DOT IS LAUNCHING A NEWTRAFFIC SAFETY CONTEST.YOU CAN SEND MESSAGES TO BEDISPLAYED




You Might Like


Tweets about this

JamieRaeWrites

Jamie Rae 57th Wing Change of Command. Such a great day!! 🇺🇸 @nellisafb 57th_wing_commander hawgbite40 @usairforce @ Nellis A… https://t.co/sNHslthAVe 4 hours ago

AnythingGoes999

AnythingGoes999 RT @KTNV: RIGHT NOW: A change of command ceremony at Nellis Air Force Base. Watch a livestream here: https://t.co/2bSbEXwwQi @NellisAFB htt… 12 hours ago

KTNV

KTNV Action News RIGHT NOW: A change of command ceremony at Nellis Air Force Base. Watch a livestream here: https://t.co/2bSbEXwwQi… https://t.co/f6B9dk9PQx 13 hours ago


Related videos from verified sources

Watch how IAF chief greeted Rafale pilots at Ambala base; jet induction in Aug [Video]

Watch how IAF chief greeted Rafale pilots at Ambala base; jet induction in Aug

Chief of Air Staff, Air Chief Marshal RKS Bhadauria was personally present at the Ambala air base to welcome the first batch of Rafale fighter aircraft from France. After the planes touched down, they..

Credit: HT Digital Content     Duration: 01:46Published
Nellis Air Force Base reverts to Phase II [Video]

Nellis Air Force Base reverts to Phase II

Nellis Air Force Base reverts to Phase II of reopening amid COVID-19 pandemic.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:21Published
'Thunderbird for a day' [Video]

'Thunderbird for a day'

A 7 year old girl got to be a Thunderbird for a day. Zoey and her family were stationed at Nellis Air Force Base, and got to meet the Thunderbirds.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:29Published