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West Nile Virus found in local chicken flocks

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:09s - Published
West Nile Virus found in local chicken flocks

West Nile Virus found in local chicken flocks

If you plan on spending time outdoors, the health department is urging residents to take the necessary steps to lower your risk of becoming infected.

IN CHICKENS IN MARTIN COUNTY,WHICH MEANS THERE'S A HIGHERRISK MOSQUITOES COULD INFECTYOU..W-P-T-V NEWSCHANNEL FIVE'SKAMREL EPPINGER IS LIVE WITHWAYS TO PROTECT YOURSELF.IF YOU PLAN ON SPENDING TIMEOUTDOORS THE HEALTH DEPARTMENTSAYS YOU NEED TO TAKE THENECESSARY STEPS TO LOWER YOURRISK OF BECOMING INFECTED.HERE IN MARTIN COUNTY THEREARE FLOOD PRONE AREASESPECIALLY IN NEIGHBORHOODSAND ITS IMPORTANT TO NOTE THATSTANDING WATER IS CONSIDEREDTO BE A BREEDING GROUND FORTHESE ANNOYING BLOODSUCKERSAND THEIR BITE COULD END UPBEING DANGEROUS.

THE HEALTHDEPARTMENT RECOMMENDS-DRAINING WATER FROM GARBAGECANS, HOUSE GUTTERS, BUCKETS,COOLERS OR ANY OTHERCONTAINERS THAT COLLECTSWATER.

THIS WILL HELP KEEPMOSQUITOES FROM MULTIPLYINGAND LAYING EGGS -GETTING RIDOF OLD TIRES, BOTTLES ANDBROKEN APPLIANCES THAT AREN'TBEING USED -CLEAN BIRDBATHSAND PET'S WATER BOWLS WEEKLYHERE IN MARTIN COUNTY THER




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