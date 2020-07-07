Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Local BLM groups discuss Monday's protest in Kenosha

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:53s - Published
Local BLM groups discuss Monday's protest in Kenosha
Local BLM groups discuss Monday's protest in Kenosha

WAS SPENT CLEANINGUP AFTER LASTNIGHT'SDESTRUCTION.TONIGHT NBC26'SERIC CREST SPOKEWITH LEADERS FROMTWO BLACK LIVESMATTER GROUPS.THE PROTESTS INKENOSHA STARTEDPEACEFUL ONMONDAY EVENING...BUT BY NIGHTS' FALL...IT TURNED VIOLENT..."IT WAS LIKE RAWEMOTION, RAWPASSION, RAW RAGE."AARON BAILEY THECHAIRMAN OF OF BLMGROUP LAKESHOREUNITED VISIONARIES...AND A MANITOWOCALDERMAN WASTHERE ON MONDAY...TO BE APART OF APEACEFUL PROTEST...AND TO BEARWITNESS..."YOU SEE THE KIDSJUST RIDING AROUNDJUST LOOKING TOCAUSE TROUBLE WHOHAD NO RHYME ORREASON.

I MEANTHERE WAS A LOT OFPEOPLE WHO CAMEFROM DIFFERENTPLACES."ONCE THE BURNINGOF BUSINESSES ANDCARS STARTED TOBECOME APPAREN TOTHOSE PROTESTINGIN THE STREETS... THEINITIAL INTENTION OFWHAT MANY WERETHERE TO DO... WASLOST IN THEIMAGES...."WE JUST WANTED TOSHOW UP INSOLIDARITY WITH OURBROTHERS ANDSISTERSTHROUGHOUT THESTATE AND LET THEMKNOW WE SUPPORTTHEM."ABBY AND DEJAHNAEOF THE BLACK LIVESUNITED MOVEMENTFROM GREEN BAY...BOTH FELTCOMPELLED TO MAKETHE TRIP TOKENOSHA...."WE KEEP DOINDWHAT WE'RE DOING,WE KEEPPROTESTING ANDMARCHING BECAUSETHINGS NEED TOCHANGE."WHILE THE DAMAGE...AND DESTRUCTIONWILL MAKE THEHEADLINES... MANYBLM GROUPS HOPETHE PUBLIC WILLFULLY REALIZE....THAT MANY WENT TOKENOSHA... FORCHANGE... ANDJUSTICE...."NOBODY DIED ANDTHEY WERE ABLE TOCONTROL THECROWD.... BUT YOUMEAN TO TELL MEPOLICE OFFICERSCAN'T DEAL WITH AFLEEING SUSPECTWITHOUT SHOOTINGHIM IN HIS BACK.""THAT'S WHY PEOPLEARE PROTESTINGTHAT'S WHY PEOPLEARE HURT AND ANGRYIS BECAUSE WE'RETRYING TO TELL YOUGUYS TO FIX THISPROBLEM."IN KENOSHA ERICCREST NBC26.NIGHT TWO OF THEREPUBLICANNATIONAL




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Teen Arrested In Connection To Shooting Near BLM Protest In Kenosha, Wisconsin [Video]

Teen Arrested In Connection To Shooting Near BLM Protest In Kenosha, Wisconsin

CBS4's Chris Martinez reports on the arrest of Kyle Rittenhouse.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 02:04Published
BLM Demonstrators Gather In Downtown LA To March In Support Of Man Shot By Police In Wisconsin [Video]

BLM Demonstrators Gather In Downtown LA To March In Support Of Man Shot By Police In Wisconsin

A large group of demonstrators gathered in downtown Los Angeles Monday night for a Black Lives Matter protest in support of Jacob Blake, a Black man who was shot Sunday by police in Kenosha, Wisconsin...

Credit: KCAL 9 CBS LA     Duration: 00:30Published
Candlelight vigil to mark fourth anniversary of death of Philando Castile [Video]

Candlelight vigil to mark fourth anniversary of death of Philando Castile

Dozens of Minnesotans gathered at the Philando Castile memorial in Falcon Heights on Monday (July 6) for a candlelight vigil honouring his life.

Credit: Newsflare STUDIO     Duration: 01:28Published