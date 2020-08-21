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Face masks and social distancing as the high school football season begins

Video Credit: 41 Action News - Duration: 01:09s - Published
Face masks and social distancing as the high school football season begins
Health Department regulations keep crowds smaller than normal

THE SIDELINES.TONIGHT WE ALSOATTENDED THE LIBERTYGAME AGAINST BLUESPRINGS.41 ACTION NEWS ANCHORGABRIELLA PAGAN TAKESUS INSIDE -- TO SHOW USWHAT IT LOOKED LIKE.AHEAD OF TONIGHT'SFIRST FALL FOOTBALLGAME FOR SEVERALJACKSON COUNTYDISTRICTS - SEVERALVIEWERS REACHED OUTINTERESTED TO SEE HOWDIFFERENT SCHOOLSWOULD PIVOT ANDADHERE TO COUNTYMANDATES.SPECIFICALLY OVERTONIGHT'S GAME AT BLUESPRINGS NORTH - AND THEAMOUNT OF PEOPLEPOTENTIALLY BEINGALLOWED IN.WHILE THE THE JACKSONCOUNTY MANDATE STATESONLY 100 PEOPLE CAN BEALLOWED IN THE BLUESPRINGS DISTRICTWEBSITE STATES:EVERY PLAYER,CHEERLEADER AND DANCETEAM MEMBERPARTICIPATING WOULD BEGIVEN FOUR TICKETS.AND WITH 60 PLAYERSSUITING UP TIMES FOURTICKETS PER PLAYERTHAT EASILY BRINGS THEPOTENTIAL ATTENDANCECROWS 140 ABOVE THECOUNTY LIMIT - WHICH ISWHY WE RECEIVED TWOANONYMOUS EMAILSASKING HOW THINGSWOULD ADD UP.AT FRIDAY NIGHT'S GAMEWE SAW A MAJORITY OFSPECTATORS WEARINGMASKS AND SOCIALDISTANCING WHEN INSIDETHE STANDS.41 ACTION NEWS DIDREACH OUT TO THE BLUESPRINGS SCHOOLDISTRICT FOR COMMENTREGARDING THEIR TICKETALLOWANCE - AND WERETOLD BY A SCHOOLSPOKESPERSON - THEYWERE NOT INTERESTED INPARTICIPATING AT THISTIME.IN BLUE SPRINGS,GABRIELLA PAGAN, 41ACTION N




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Simon RT @festrail: A GENTLE REMINDER... There has been an update from the Welsh Government regarding the use of face masks and social distancin… 13 minutes ago

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ACCforum NZ It is all very well being tested but you still need to practice social distancing, hygiene/washing hands etc and we… https://t.co/KX2EK5qTrx 19 minutes ago

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Valestra Silverfang RT @JoanP999: @BonBee81 @StephenKing He said don’t panic. He also said it was serious and advocated face masks, hand washing, and social di… 36 minutes ago

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GlennMac 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇧 @stormashby Why a vaccine if social distancing works and we wear masks? Btw the masks don’t work people. U may as w… https://t.co/MRF4rLC9mH 42 minutes ago

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Alex Hulme 🌹 RT @tsrbys: Bootle is on the news coz a shops got a sign up saying “no face masks no social distancing covid 19 isn’t real” so thanks whoev… 43 minutes ago


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