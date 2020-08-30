Las Vegas boy makes gift bags for sanitation workers
AND HE LOVES SANITATIONTRUCKS.HE'LL OFTEN WAIT OUTSIDE ONTRASH DAY TO GIVE WATER ANDSNACKS TO THE WORKERS ON HISROUTE.HE AND HIS FAMILY DECIDED THEYCOULD DO MORE FOR THE MEN ANDWOMEN WORKING THROUGH THEPANDEMIC - WHO DON'T GET ASMUCH RECOGNITION AS THE OTHERS.THEY DECIDED TO PUT TOGETHERDOZENS OF GIFT PACKS - AS ATHANK YOU FOR ALL THE HARDWORK.AND THE CITY OF LAS VEGAS LIKEDTHE IDEA SO MUCH, THEY HELPEDPAY FOR IT.0-11THE CITY OF LAS VEGAS GAVEJUSTYN A ONE THOUSAND DOLLARGRANT.THE GIVEAWAY WAS TODAY AT THEREPUBLIC SERVICES CHEYENNETRANSFERSTATION.RIGHT NOW ACCUSED OFSEVERE NEGLECT.