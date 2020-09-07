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Trump boat parade to set sail Monday in Palm Beach County

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:25s - Published
Trump boat parade to set sail Monday in Palm Beach County

Trump boat parade to set sail Monday in Palm Beach County

Supporters of President Trump from all across South Florida will gather Monday to honor and support the commander and chief.

TODAY SUPPORTERS OF PRESIDENTTRUMP FROM ALL ACROSS SOUTHALL ACROSS SOUTH FLORIDA WILLBE JOINING IN SOLIDARITY TOHONOR AND CELEBRATE OURCOMMANDER IN CHIEF..

ATRUMPTILLA BOAT PARADE WILLKICK OFF IN JUPITER AND MAKEITS WAY DOWN THE INTRACOASTAL.W-P-T-V NEWSCHANNEL FIVE'SKAMREL EPPINGER IS LIVE ALONGTHE ROUTE WITH WHAT WE CANEXPECT.

KAM?THIS IS ONE OF MANY PARADESAND RALLIES THAT ARE BEINGHELD TODAY THOUGHOUT THE U-S.BUT THIS PARTICULAR ONE ON OUROWN BACKYARD PROMISES TO BEONE TO OUT DO THE RESTTHATS BECAUSE THE EVENT WILLINCLUDE THE PRESIDENTS SONDONALD TEUMP JR HIS TOPCAMPAIGN FUNDRAISER KIMBERLYGUILFOYLE AND FORMER STATEATTORNEY PAM BONDI.

4 OTHERSPECIAL GUESTS WILL ALSIO BEIN ATTENDANCE BUT THOSE NAMESHAVENT BEEN RELEASED JUST YET.ALSO ON TAP IS AN AIR SHOWWITH PARACHUETERS AND JETFIGHTER THIS WILL BE TAKINGPLACE OVER THE JUPITERLIGHTHOUSETHE EVENT STARTS AT 11 IF YOUCANT JOIN BY BOAT SUPPORTEWILL ALSO BE GATHERING ALONGTHE PGA BRIDGE TO CHEER ON THE




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patriot_ll

PATRIOT 2 A RT @AdamLaxalt: The Trump boat parade is getting ready to welcome @realDonaldTrump to Nevada! A huge turnout on Lake Mead ready to set sail… 1 day ago

mayhapb4

Cate Ellis RT @shirahan_arisha: @ColalucaDan @truthhurts_the @JoeBiden I mean, we already saw what happens when Trump supporters try to sail. https:… 2 days ago

shirahan_arisha

S. Arisha @ColalucaDan @truthhurts_the @JoeBiden I mean, we already saw what happens when Trump supporters try to sail. https://t.co/Fg72FUIn7f 2 days ago

Bob59177308

styxNstonz RT @SassafrasSassy: 🇺🇸⛵️ Check out the hundreds of boats that set sail on #LakeMartin for a 2.5 hour boat parade from The Ridge to The Lan… 4 days ago

SassafrasSassy

Ϯஐ รครรคfгครร Ϯஐ 🇺🇸⛵️ Check out the hundreds of boats that set sail on #LakeMartin for a 2.5 hour boat parade from The Ridge to The… https://t.co/rfHZgaeVic 4 days ago

KWANGNCHAN1

KWANG N CHAN Trump supporters set sail for boat parade in N.J. https://t.co/uPXRZWbH1z via @YouTube 4 days ago

Liboriolibre

L @borislblanco @Vota_MAU Please don't cry. Trump supporters set sail for boat parade in N.J. https://t.co/iAbK0B1APS 1 week ago


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