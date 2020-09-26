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Pro-Trump "Patriot Ride 2020" caravan rides from Jupiter Farms to Hobe Sound

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:46s - Published
Pro-Trump 'Patriot Ride 2020' caravan rides from Jupiter Farms to Hobe Sound
A pro-Trump caravan was held in Palm Beach County on Saturday.

A CARAVAN OF PRESIDENT TRUMPSUPPORTERS HELD IN PALM BEACHCOUNTY TODAY CALLED“PATRIOTRIDE 202” IN JUPITER HUNDREDSOF DECORATED MOTORCYCLESTRUCKS AND CARS DROVE FROMJUPITER FARMS TO BROWARDMOTORSPORTS IN HOBE SOUND ALLTO SHOW SUPPORT FOR PRESIDENTDONALD TRUMP AND TO ALSO SHOWSUPPORT FOR FIRST RESPONDERSAND VETERANS.“WE JUST WANT EVERYBODY TOKNOW THAT WE SUPPORT OURPRESIDENT AND WE DO IT IN APOSITIVE WAY A PEACEFUL WAY”“THIS COVID HAS REALLY PUT ADAMPER ON THE COUNTRY.

SO FORUS TO BE ABLE TO PROVIDE ANEVENT THAT PEOPLE CAN GO OUTAND SEE ONE ANOTHER.

WEHAVENMONTHS SO ITTURNOUT BEAUTIFUL SUPPORT”THE ORGANIZER ALSO ACCEPTEDDONATIONS FOR FOOD FORHOSPITALITY WORK




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