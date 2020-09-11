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Chiefs, Texans planning joint social justice protest before NFL season opener

Video Credit: KMBC - Duration: 01:49s - Published
Chiefs, Texans planning joint social justice protest before NFL season opener
Chiefs, Texans planning joint social justice protest before NFL season opener

THE NFL PLAYERS ON THE KANSASCITY CHIEFS AND HOUSTON TEXANSARE TEAMING UP AND SPEAKING OUTAGAINST RACIAL INJUSTICE ANDPREVENTING BLACK LIVES MATTER,THIS IS PART OF A -- ANINITIATIVE AND ACCORDING TO THENFL NETWORK THEY ARE PLANNING ONSTAYING INSIDE WRANGLE NATIONALANTHEM -- DURING THE NATIONALANTHEM.THEY HAVE BEEN SPEAKING OUTAGAINST RACIAL INJUSTICE ANDPROMOTING BLACK LIVES MATTERDURING THE OFF-SEASON, THEY SAYTHEY HAVE THE..--.




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