Manhunt underway for LA shooter
IN WHAT AUTHORITIES CALL ANAMBUSH.THEY'RE NOW FIGHTING FOR THEIRLIVES.AUTHORITIES ARE OFFERING 100-THOUSAND DOLLARS FORINFOMRATION THAT LEADS TO THATSHOOTER.THE SHOOTER WAS SEEN ON VIDEO -WE WANT TO WARN YOU, IT MAY BEDIFFICULT TO WATCH.ABC'S ZOREEN SHAH HAS MORE.THE LA COUNTY SHERIFF'S DEPTRELEASING DISTURBINGSURVEILLANCE VIDEO THATCAPTURED THE AMBUSH-STYLEATTACK ON TWO DEPUTIES.LOOKING FOR HELP IN IDENTIFYINGTHE MAN, DRESSED IN BLACK -WHO WALKED UP TO THE DEPUTIESVEHICLE NEAR THE COMPTON METROSTATION - THEN FIRED A GUNMULTIPLE TIMES BEFORE RUNNINGAWAY SOT KENT WEGENER, HOMICIDECAPTAIN, LASD HE ACTED LIKE HEWAS GOING TO WALK PAST THE CAR,MADE A LEFT TURN TOWARDS THECAR, AND RAISED A PISTOL, ANDFIRED SEVERAL ROUNDS INSIDE THEVEHICLE, STRIKING BOTHSHERIFF'S DEPUTIES.THE DEPUTIES A 31-YEAR-OLDMOTHER OF A 6 YEAR OLD AND A24-YEAR-OLD MAN, SWORN IN ONLY14 MONTHS AGO - WERE ABLE TORADIO IN FOR HELP AFTER BEINGSHOT [GFX] NATS BROADCASTIFY"STAND BY FOR A GSW.IT'LL BE A DEPUTY INVOLVED --AT THE BLUE LINE." HOURS LATERSEVERAL DEMONSTRATORS BLOCKINGTHE EMERGENCY ROOM ENTRANCE ANDEXIT KABC SOT: "THEY WERESAYING DEATH TO THE POLICE,KILL THE POLICE.AND THEY WERE USING ALL KIND OFCURSE WORDS AND DEROGATORYWORDS AGAINST THE POLICE" LOSANGELES MAYOR ERIC GARCETTISAYING THERE'S NO PLACE INCIVILIZED SOCIETY FOR SOMEONETO SHOOT LAW ENFFORCEMENTOFFICERS CNN MAYORGARCETTI/SOTU I WON'T EVERLET A COUPLE VOICES THAT NOTONLY ARE UNCALLED FOR, BUT IT'SABHORRENT TO SAY SOMETHING LIKETHAT WHEN WE HAVE TWO DEPUTIESIN GRAVE CONDITION.THE SHERIFF SAYING HISDEPARTMENT IS COMMITTED TOKEEPING THE COMMUNITY SAFE SOTVILLANUEVA: " OUR JOB DOES NOTGET ANY EASIER BECAUSE PEOPLEDON'T LIKE LAW ENFORCEMENT.IT'S -- IT'S GOING TO BE ACHALLENGE DAY AFTER DAY,HOWEVER THE SHERIFF'SDEPARTMENT WILL NEVER BEDETERRED, CALIFORNIA'S GOVERNORGAVIN NEWSOM WRITING "THEPERPETRATOR MUST BE QUICKLYBROUGHT TO JUSTICE" ZOHREENSHAH, ABC NEWS LOS ANGELESNEW AT 5...