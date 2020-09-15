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Your mail-in ballot must arrive by election day in Nebraska

Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 03:04s - Published
Your mail-in ballot must arrive by election day in Nebraska
USPS told Nebraska its voters should mail ballots no later than Oct. 27

COUNTS..3:42 WE'LL HAVE AHIGHERREPRESENTATION OFEARLY VOTERS IN THEGENERAL ELECTION..NEBRASKA SECRETARYOF STATE ROBERTEVNEN SAYS IF A BALLOTCOMES IN AFTERELECTION DAYNOVEMBER 3RD ITWONT BE COUNTED..MAIL-IN VOTING HASBEEN FRONT ANDCENTER WITHCONCERNS FOR FRAUDOR VOTING TWICEPRESIDENT TRUMP HASMADE THIS ALLEGATION..MAIL-IN VOTING IN THEMAY PRIMARY SHOWEDVOTING ISSUES TO BELIMITED..OVER 492-THOUSANDVOTES CAST OVER 2THOUSAND OF THOSEWERE PROVISIONAL..550 WERE REJECTEDTHOUSAND OF THOSEWERE PROVISIONAL..550 WERE REJECTEDFOR MANY REASONS..ONLY 56 WERE FOUNDTO HAVE ATTEMPTED TOVOTE TWICE..BUT THE SECRETARY OFSTATE SAYS THATCOULD MAKE ALL THEDIFFERENCE..2:11 THERE ARENUMBER OF RACES INOUR STATE ..STATE LEGISLATIVERACES..COUNTY BOARD RACESTHAT ARE DECIDED BYFEWER THAN 50 VOTES..SO ITS VERY IMPORTANTTHAT WE STAY ON TOPOF THIS..HE SAYS MAIL-IN VOTINGCAN BE TRICKY AS WELL..IN THE MAY PRIMARYHUNDREDS OFTHOUSANDS WEREREQUESTED..15 PERCENT DIDNTCOME BACK..7:16 WHAT HAPPENEDTO THEM?

WHATHAPPENED TO THEM?WE DONT KNOW..MAYBE THE VOTER GOTIT AND LOOKED THEBALLOT OVER ANDDECIDED THEY REALLYDIDNT CARE AFTER ALL ..OR MAYBE THEYFORGOT IF YOU DOVOTE BY MAIL YOU CANTRACK YOUR BALLOTOR YOU SIMPLY DROP ITOFF AT ELECTION SITESOR DROP BOXES..FRAUD IS VERY LIMITED..8:40 EARLY BALLOTINGHASN'T BEEN ASIGNIFICANT ENOUGHFACTOR IN OUR STATEFOR PEOPLE TO REALLYWANT TO PAY ATTENTIONTO THAT SLOW-DOWNSAT THE POST OFFICEHAVE RAISED SOMECONCERN ACCORDINGTHE NEW YORK TIMESTHE EASTERN PART OFOUR STATE HAS ABOUTA 25 PERCENT SLOWDOWN..IF ITS RECEIVED AFTERELECTION DAY..IT WONT COUNT..3 NEWS NOWINVESTIGATORSREACHED OUT BOTHSTATE DEMOCRAT ANDREPUBLICAN PARTIESTHE POST OFFICECONCERNS THEMBOTH..1:36 IF THEY DO GETONE OF THOSE BALLOTS..PROBABLY MUCH MORESECURE..OR MARGINALLY MORESECURE ..TO DROP THAT OFF ATTHE ELECTIONCOMMISSIONERSOFFICE OR ONE OF THEVARIOUS BOXES PLACESAROUND THEIRCOUNTIES ..DESPITE SOME OF THEFEARS NEBRASKA ISREADY FOR THEUPCOMINGPRESIDENTIAL ELECTION..AND IF YOU DO PLAN TOMAIL IN YOUR BALLOTTHE USPS SAYS GETSEND IT OUT BEFOREOR ON OCTOBER 27TH..EARLIER..THE BETTER..EVERY VOTE NEEDS TOCOUNT..JEFF VAN SANT 3 NEWSNOW..THE I-TEAM IS WORKINGWITH PRO-PUBLIC-A TOMAKE SURE ELECTIONISSUES DON'T GO UN-NOTICED.YOU CAN REPORT ANISSUE OR SIGN UP TOTELL US ABOUT YOURVOTING EXPERIENCE BYTEXTING -VOTE- TO THENUMBER ON YOURSCREEN.AND REMEMBER VOTINGBY MAIL OR ONELECTION DAY AREN'TYOUR ONLY OPTIONS...YOU CAN USE DROP-BOXES OR VISIT YOURELECTIONCOMMISSIONER ASWELL.FOR MORE ON THISSTORY AND ALL OURINVESTIGATIVE TEAM'SSTORIES..GO TO OUR WEBSITE...3 NEWS NOW DOT COM.IF YOU HAVE A STORYFOR THEINVESTIGATORS ...EMAIL IT TOINVESTIGATE AT 3 NEWSNOW DOT COM.TO OUR CORONAVIRUS




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Marc Brenowitz writing RT @CMYKGenet: If you are in Pennsylvania and will be voting by mail you MUST put your ballot in a secrecy envelope or it will not be count… 16 seconds ago

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Mimi RT @BobPersis: @RepAdamSchiff If you intend to vote by mail & you live in Alaska Florida Georgia Hawaii Kentucky Minnesota New Hampshire N… 28 seconds ago

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ellen RT @jomareewade: URGENT! PA voters 🔥 No naked ballots! You must use BOTH envelopes or your ballot will be thrown out Why? Trump sued P… 1 minute ago

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Lola RT @jongambrellAP: IF YOU ARE A U.S. CITIZEN PLANNING TO VOTE VIA THE CONSULATE IN DUBAI, PLEASE NOTE ALL ENVELOPES YOU USE TO MAIL YOUR BA… 9 minutes ago

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Peggy Is Wearing A Mask RT @mom_cadet: @amvetsupport In Texas you must take your mail-in ballot to the election office in person if you don’t mail it. 18 minutes ago

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