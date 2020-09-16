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Caputo takes leave of absence

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:31s - Published
Caputo takes leave of absence

Caputo takes leave of absence

Michael Caputo accused some "deep state" scientists of risking public health to compromise the November General Election.

ACCUSATIONS OFSEDITION -PREDICTIONS OF ANARMED REVOLT -- ATOP TRUMP HEALTHAIDE ANDPRESIDENTIAL ALLY,NOW TAKING A BREAKOVER HIS INCENDIARYFACEBOOK RANT.GOOD EVENING..

I'MJEFF RUSSO HEREWITH ASHLEY ROWETONIGHT.MICHAEL CAPUTO ISNOW ON ATEMPORARY "MEDICALLEAVE OF ABSENCE"...OVER WHAT HE SAYSIS A LYMPHATICISSUE.TONIGHT HE'SRESTING AT HIS HOMEIN EAST AURORA...IT'S THIS VIDEO...POSTED OVER THEWEEKEND ... THAT'SIGNITING THEFIRESTORM.IN IT, CAPUTO CLAIMSHE'S "UNDER SIEGE"..ACCUSINGGOVERNMENTSCIENTISTS OF TRYINGTO KEEP AMERICASICK THROUGH THEPRESIDENTIALELECTION INNOVEMBER.7 EYEWITNESS NEWSREPORTER ALITOUHEY -- FOLLOWINGTHE LATEST FOR USTONIGHT.SOT :05THERE ARESCIENTISTS WORKINGFOR THISGOVERNMENT THATDO NOT WANTAMERICA TO GETWELL.IT'S A FACEBOOK LIVEVIDEO FROM EASTAURORA RESIDENTMICHAEL CAPUTOTHAT'S NOW GETTINGNATIONAL ATTENTION.IN THE VIDEO--CAPUTOWHO WAS APPOINTEDU.S. HEALTH ANDHUMAN SERVICESSPOKESMAN INAPRIL ALLEGES THEQUOTE PARTISANDEMOCRATS,CONJUGAL MEDIA ANDDEEP STATESCIENTISTS ARE ALLRISKING PUBLICHEALTH FOR THE SAKEOF THE ELECTION.SOT :05THEY CANNOT AFFORDFOR US TO HAVE ANYGOOD NEWS BEFORENOVEMBER BECAUSETHEY'RE ALREADYLOSING.THE VIDEO COMESAFTER ALLEGATIONSSURFACED LAST WEEKTHAT CAPUTO'S HHSOFFICE WANTEDADDITIONALOVERSIGHT OF CDCDATA TO MAKE COVID19 NUMBERS LOOKMORE FAVORABLE.NAT POP UNDER MYWATCH...DURING A SENATESUBCOMMITTEEHEARINGWEDNESDAYHHSASSISTANTSECRETARY OFHEALTH, ADMIRALBRETTDENIED ANY TRUTHTO CAPUTO'SCONSPIRACYTHEORIES.SOTI'VE NOT SEENANYTHING FROM ANYOF THE AGENCIESTHAT I WORK WITHTHAT IS ANYTHING BUTOUT OF THE BESTINTEREST OF THEAMERICAN PEOPLE.NAT POPGUGINO MICHAEL ANDROGER STONE AREGOOD FRIENDS.LOCAL GOP POLITICALSTRATEGIST RUSSGUGINO HAS KNOWNCAPUTO FOR 40YEARS, AND BELIEVESTHERE'S PROBABLYCREDENCE TO HISCLAIMS.SOT :09GUGINO: HE'S VERYSMART AND HE'S AREAL PATRIOT.

HELOVES AMERICA ANDHE WOULD NEVER DOANYTHING TO HURTAMERICA.DURING AN INTERVIEWWITH WBENCAPUTOSTUCK BY WHAT HESAID.

BUT HEAPOLOGIZED TO THEREST OF HISCOMMUNICATIONSTEAM.SOTCAPUTO COURTESYWBEN: ALL THEY DO ISTRY TO SAVE LIVES,AND I MADE THEIRLIVES HARDER.CAPUTO WILL BE ONMEDICAL LEAVE FOR60 DAYS, THROUGHTHE NOVEMBERELECTIONS.PRESIDENT TRUMPHASN'T WEIGHED INON CAPUTO'SCOMMENTS OR HISDECISION TOTEMPORARILY STEPAWAY FROM THE JOB.IN BUFFALO, ALITOUHEY, 7EWN.




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AmberOwens18

Amber Deese Owens HHS official Michael Caputo takes leave of absence  https://t.co/RBGePMKsKj 20 seconds ago

JustCareALittle

Gianna @Acosta While Caputo takes a leave of absence to focus on his health & his family, Caputo has murdered & sickened m… https://t.co/FR2IEciImv 59 seconds ago

SetthemF

setthem_free RT @NBCNews: BREAKING: Top HHS official Michael Caputo, a longtime Trump loyalist, is taking a leave of absence after Facebook rant on CDC… 3 minutes ago

bea2003

フォロン HHS Spokesman Michael Caputo Takes Leave Of Absence | @MTPDaily | @MSNBC https://t.co/VoOZuzhwMO 5 minutes ago

BeemrajBhagwan5

Beemraj Bhagwandin RT @thedailybeast: Michael Caputo, the top spokesman for the Department of Health and Human Services, has voluntarily taken a 60-day leave… 6 minutes ago

CleSeniorsRock

Laura Breitenbach Top HHS official takes leave of absence after Facebook rant on CDC conspiracies https://t.co/zDerBen8t0 via… https://t.co/j1ylOUTlKY 7 minutes ago

bret_hitch

Bret Hitchcock RT @jjmacnab: Top health agency spokesperson takes leave of absence after accusing scientists of "sedition" https://t.co/t4qjmfoxUo 8 minutes ago

LindaFahyJordan

Linda Jordan RT @MSNBC: BREAKING: Top HHS official Michael Caputo, a longtime Trump loyalist, is taking a leave of absence after Facebook rant on CDC co… 9 minutes ago


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