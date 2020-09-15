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Louisville in a State of Emergency following Breonna Taylor settlement

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:32s - Published
Louisville in a State of Emergency following Breonna Taylor settlement

Louisville in a State of Emergency following Breonna Taylor settlement

Police in Lousville Kentucky have declared a state of emergency as the city waits to hear if 4 officers will be charged in the death of Breonna Taylor.

Federal buildings, and other downtown businesses are already boarded up.

EMERGENCY AS THE CITY WAITS TOHEAR IF 4 OFFICERS WILL BECHARGED IN THE DEATH OF BREONNATAYLOR.FEDERAL BUILDINGS, AND OTHERDOWNTOWN BUSINESSES ARE ALREADYBOARDED UP.AND THE POLICE CHIEF HASCANCELED ALL VACATION REQUESTSWITHIN THE DEPARTMENT TO ENSUREOFFICERS ARE STANDING BY.TAYLOR WAS SHOT IN MARCH --WHEN THREE PLAIN-CLOTHEDOFFICERS CONDUCTED A 'NO KNOCK'SEARCH WARRANT AS PART OF ADRUG INVESTIGATION LINKED TOHER BOYFRIEND.EARLIER THIS MONTH, THE CITYREACHED A 12-MILLION-DOLLARSETTLEMENT WITH TAYLOR'S FAMILYIN A WRONGFUL DEATH LAWSUIT




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