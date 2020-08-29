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Jenks beats Broken Arrow in Game of the Week

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 02:41s - Published
Jenks beats Broken Arrow in Game of the Week
Jenks beats Broken Arrow in Game of the Week

TESTED..

MOTHER APPROVED..LET'S BE HONEST..

SO FARTHIS YEAR, OUR F-N-L GAMESOF THE WEEK HAVE FEATUREDSOME GREAT TEAMS..

AND SOMEGREAT PLAYERS..

BUT..

VERYLITTLE DRAMA..

--LOTS OFBLOWOUTS--..

NOT TONIGHT..TO ALLAN TRIMBLE STADIUM, WEGO..

NUMBER TWO JENKS..HOSTING NUMBER THREE BROKENARROW..

-- 1ST QUARTER..AFTER A SHANKED PUNT..

SHORTFIELD FOR THE TIGERS..

THEYTAKE ADVANTAGE..

SANCHEZSHORT FIELD FOR THE TIGERS..THEY TAKE ADVANTAGE..SANCHEZ BANKS..

MAKES ADEPOSIT IN THE END ZONE..--9-YARD SCORE ON A RUN UPTHE MIDDLE--..

TIGERS LEAD10-NOTHING AFTER ONE..

--EARLY 2ND QUARTER..

SPECIALTEAMS TROUBLE FOR THETROJANS..

THE PUNT..BLOCKED BY JADAVIAN FLOYD-WRIGHT..

SENIOR SAFETY,MASON ELMORE..

GRABS IT INTHE END ZONE..

THAT'S ATOUCHDOWN FOR ELMORE..

AND A17-NOTHING LEAD FOR B-A..

--SO, THE BOYS OF TROY NEED ASPARK..

JAYDEN PATRICKDELIVERS..

THE PASS FROMSTEPHEN KITTLEMAN..

LOOK ATTHE MOVE FROM PATRICK..

HE'SGONNA MAKE A HOUSECALL FROM50 YARDS AWAY..

MAKE IT17-7..

-- BUT THE B-AOFFENSE ANSWERS..

EMPTYSET..

JAKE RAINES..

RIFLESONE FOR MAURION HORN..

THEDEFENSIVE BACK..

UNABLE TOMAKE THE PLAY..

AND HORN..IN FOR THE SCORE -- 24-7,TIGERS..

-- PLAYS OF THENIGHT..

BOTH COME ON THEENSUING DRIVE..

BOTH COMEFROM THE SAME KID..KITTLEMAN..

THROWING FOR TYWALLS..

LOOK AT THAT CATCH..TWISTING..

FULL EXTENSION..WOW..

BUT WAIT..

THERE'SMORE..

A FEW PLAYS LATER..KITTLEMAN..

UP THE SIDELINEFOR WALLS..

AND LOOK ATTHAT..

ONE-HANDED, JUGGLINGCATCH..

INTO THE END ZONEWITH A SPIN AND A FLIP..HOLY SMOKES..

A FIELD GOALIN THE FINAL SECONDS CUTSTHE LEAD TO 7 -- 24-17..

--2ND HALF..

THE OFFENSIVESHOOTOUT CONTINUES..

--IDIDN'T SEE THAT COMING--..SANCHEZ BANKS..

OUT THEGATE FOR 69 YARDS AND ATOUCHDOWN..

TIGERS TAKE THE13-POINT LEAD..

-- BUT THEBOYS OF TROY ANSWER..

--OFCOURSE THEY DO--..

WHAT ANIGHT FOR STEVEN KITTLEMAN..A RIFLE SHOT FOR GRANTLOHR..

TWO 3RD QUARTERTOUCHDOWNS FOR LOHR..

THEEXTRA POINT MAKES IT 31-30TROJANS AFTER THREE..

HUGE2ND HALF FOR LOHR..

NOWOVER 200 TOTAL YARDS ON THEDAY..

JAYDEN PATRICK'SSECOND TOUCHDOWN, JUSTMOMENTS AGO MAKING IT 38-30,JENKS..AD LIBOWASSO - IN A TIGHT ONE OUTWEST.

NORMAN NORTH -KEEPING THE RAMS




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