Jenks beats Broken Arrow in Game of the Week
TESTED..
MOTHER APPROVED..LET'S BE HONEST..
SO FARTHIS YEAR, OUR F-N-L GAMESOF THE WEEK HAVE FEATUREDSOME GREAT TEAMS..
AND SOMEGREAT PLAYERS..
BUT..
VERYLITTLE DRAMA..
--LOTS OFBLOWOUTS--..
NOT TONIGHT..TO ALLAN TRIMBLE STADIUM, WEGO..
NUMBER TWO JENKS..HOSTING NUMBER THREE BROKENARROW..
-- 1ST QUARTER..AFTER A SHANKED PUNT..
SHORTFIELD FOR THE TIGERS..
THEYTAKE ADVANTAGE..
SANCHEZSHORT FIELD FOR THE TIGERS..THEY TAKE ADVANTAGE..SANCHEZ BANKS..
MAKES ADEPOSIT IN THE END ZONE..--9-YARD SCORE ON A RUN UPTHE MIDDLE--..
TIGERS LEAD10-NOTHING AFTER ONE..
--EARLY 2ND QUARTER..
SPECIALTEAMS TROUBLE FOR THETROJANS..
THE PUNT..BLOCKED BY JADAVIAN FLOYD-WRIGHT..
SENIOR SAFETY,MASON ELMORE..
GRABS IT INTHE END ZONE..
THAT'S ATOUCHDOWN FOR ELMORE..
AND A17-NOTHING LEAD FOR B-A..
--SO, THE BOYS OF TROY NEED ASPARK..
JAYDEN PATRICKDELIVERS..
THE PASS FROMSTEPHEN KITTLEMAN..
LOOK ATTHE MOVE FROM PATRICK..
HE'SGONNA MAKE A HOUSECALL FROM50 YARDS AWAY..
MAKE IT17-7..
-- BUT THE B-AOFFENSE ANSWERS..
EMPTYSET..
JAKE RAINES..
RIFLESONE FOR MAURION HORN..
THEDEFENSIVE BACK..
UNABLE TOMAKE THE PLAY..
AND HORN..IN FOR THE SCORE -- 24-7,TIGERS..
-- PLAYS OF THENIGHT..
BOTH COME ON THEENSUING DRIVE..
BOTH COMEFROM THE SAME KID..KITTLEMAN..
THROWING FOR TYWALLS..
LOOK AT THAT CATCH..TWISTING..
FULL EXTENSION..WOW..
BUT WAIT..
THERE'SMORE..
A FEW PLAYS LATER..KITTLEMAN..
UP THE SIDELINEFOR WALLS..
AND LOOK ATTHAT..
ONE-HANDED, JUGGLINGCATCH..
INTO THE END ZONEWITH A SPIN AND A FLIP..HOLY SMOKES..
A FIELD GOALIN THE FINAL SECONDS CUTSTHE LEAD TO 7 -- 24-17..
--2ND HALF..
THE OFFENSIVESHOOTOUT CONTINUES..
--IDIDN'T SEE THAT COMING--..SANCHEZ BANKS..
OUT THEGATE FOR 69 YARDS AND ATOUCHDOWN..
TIGERS TAKE THE13-POINT LEAD..
-- BUT THEBOYS OF TROY ANSWER..
--OFCOURSE THEY DO--..
WHAT ANIGHT FOR STEVEN KITTLEMAN..A RIFLE SHOT FOR GRANTLOHR..
TWO 3RD QUARTERTOUCHDOWNS FOR LOHR..
THEEXTRA POINT MAKES IT 31-30TROJANS AFTER THREE..
HUGE2ND HALF FOR LOHR..
NOWOVER 200 TOTAL YARDS ON THEDAY..
JAYDEN PATRICK'SSECOND TOUCHDOWN, JUSTMOMENTS AGO MAKING IT 38-30,JENKS..AD LIBOWASSO - IN A TIGHT ONE OUTWEST.
NORMAN NORTH -KEEPING THE RAMS