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Boise, Valley County schools moving to category 2 after increase in COVID cases

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:32s - Published
Boise, Valley County schools moving to category 2 after increase in COVID cases

Boise, Valley County schools moving to category 2 after increase in COVID cases

Central District Health (CDH) announced Monday that schools in Boise and Valley counties are moving to Category 2/Yellow.

IDAHO..CENTRALDISTRICT HEALTHSAYS SCHOOLS INBOTH BOISE ANDVALLEY COUNTY WILLMOVE INTOCATEGORY TWO... ORYELLOW.ADA AND ELMORECOUNTY SCHOOLSHAVE ALREADY BEENIN THE YELLOWCATEGORY.CATEGORY... SCHOOLBUILDINGS AREALLOWED TO OPENBUT THERE ISLIMITED USE OFTHEM WITH SOCIALDISTANCING ANDSANITATIONGUIDELINES INPLACE.WHILE THECATEGORIES ARERECOMMENDATIONSFROM C-D-H... THEFINAL DECISION ONOPERATIONS AREMADE BY LOCALSCHOOL BOARDS.IN BOISE COUNTY....THERE HAVE BEEN 73CASES OFCORONAVIRUS... AND98 CASES IN VALLEY




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