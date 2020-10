IPL 2020 : Virat Kohli Praises AB de Villiers, says he is super human | Oneindia Sports

RCB captain Virat Kohli lavished praise on AB De Villiers after the South African’s breathtaking 73 off 33 balls on a tricky and sluggish wicket in Sharjah on Monday to help Bangalore post a mammoth 194 for two in 20 overs.

The South African’s whirlwind knock was laced with six sixes as well.

आईपीएल सीजन 13 के मैच नंबर 28 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रनों से करारी मात दे दी है। इस जीत के साथ अब आरसीबी की टीम अंक तालिका में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। बैंगलोर की ओर से मिले 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की टीम 20 ओवर में 112 रनों का स्कोर ही बना सकी और मुकाबले को हार बैठी। इससे पहले बैंगलोर की तरफ से एबी डी विलियर्स ने धुआंधार अंदाज में नाबाद रहते हुए 73 रनों तूफानी पारी खेली। #IPL2020 #RCBvsKKR #Abdevilliers